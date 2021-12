Camaiore, in consiglio l’ok al bilancio di previsione: niente tassa di soggiorno e nessun aumento delle tasse

Il consiglio comunale di Camaiore ha approvato, durante la seduta di ieri (29 dicembre), il bilancio di previsione 2022/24, l’ultimo bilancio redatto dalla giunta Del Dotto.

È stata confermata la decisione di non applicare la tassa di soggiorno, restando l’unico comune della Versilia a prendere questa decisione. Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe nel bilancio adottato dal consiglio comunale: ciò conferma che l’addizionale Irpef e le tariffe scolastiche siano tra le più basse della Provincia di Lucca. Oltre 5milioni di euro delle uscite sono destinate alla spesa sociale e alla Pubblica istruzione, generando un rapporto tra questi capitoli di spesa, paragonato alle entrate, fra i più alti della Versilia e della Provincia di Lucca.

In merito a ciò, va evidenziato come siano confermate le esenzioni e le riduzioni riguardanti le tariffe scolastiche e la tariffa sui rifiuti, alle quali sono stati inizialmente destinati fondi rispettivamente per circa 150mila e 200mila, che potranno essere ulteriormente finanziabili secondo le esigenze che si manifesteranno durante l’anno. Le riduzioni per le tariffe scolastiche, in special modo, saranno applicate per scaglioni di reddito Isee con esenzione totale per redditi fino a 6500 euro.

“La lungimiranza delle amministrazioni guidate dal sindaco Alessandro Del Dotto – si legge – ha permesso di continuare l’opera di riduzione dell’indebitamento, passato dagli oltre 55milioni di euro del 2011 ai 46.952.735 del 2021, riuscendo comunque a destinare una quota significativa ai nuovi investimenti in opere pubbliche, grazie al lavoro di ottimizzazione delle spese e di annullamento degli sprechi. Restano confermati, come già nel bilancio 2021/23, i tempi di pagamento dei fornitori, secondo gli scaglioni 30/60 giorni previsti dalla legge. Va inoltre sottolineato che nel bilancio trovano spazio le coperture per i contenziosi che hanno visto protagonista il Comune di Camaiore per fatti risalenti ad amministrazioni precedenti, quali le esposizioni scaturite dal contenzioso Cav-veolia e dal contenzioso riguardante il parcheggio di Gombitelli, risalente all’amministrazione Bertola”.

“Abbiamo raggiunto un importante traguardo approvando il Bilancio di previsione 2022/24 prima del 31 dicembre – dichiara l’assessore al bilancio Marco Mecchi – fornendo così all’Amministrazione il carburante per azionare la macchina comunale già dai primi giorni del nuovo anno. Voglio inoltre sottolineare gli sforzi fatti da questa amministrazione per far fronte ai debiti pregressi del Cav: praticamente in soli 3 anni abbiamo fatto fronte a questo vecchio debito che siamo riusciti a portare poco sopra i due milioni, senza nessun accantonamento precedente. Lo stesso dicasi per la causa “parcheggio Gombitelli”, ereditata dalla precedente amministrazione (circa 436mila euro), e finanziata dalla giunta Del Dotto. Tutti soldi che sono mancati, in questi ultimi tre anni, nell’erogazione di maggiori servizi e manutenzioni o maggiori spese per investimenti.”

“Approvando il Bilancio di previsione – le parole del sindaco Alessandro Del Dotto – abbiamo gettato le basi per la gestione finanziaria dell’Ente nel 2022. Come tutti i bilanci previsionali potranno essere fatti aggiustamenti in corso d’opera, ma i princìpi di redazione sono governati dallo stesso spirito con cui sono stati redatti i bilanci delle Amministrazioni da me presiedute. La razionalizzazione delle spese permette di poter affrontare debiti pregressi senza diminuire l’impegno verso le famiglie e le fasce deboli della popolazione, senza aumentare tasse e tariffe che gravano sul tessuto sociale né senza imporre nuovi balzelli. Un impegno che questa amministrazione ha sempre portato avanti, e rispettato, sin dal suo insediamento”.