Forte, approvato bilancio di previsione: nel 2022 investimenti per oltre 6 milioni di euro

In consiglio comunale a Forte dei Marmi arriva l’ok al bilancio di previsione 2022, con in vista investimenti di ben 6 milioni di euro.

“E’ il momento giusto per fare il punto dell’attività amministrativa svolta negli ultimi cinque anni – ha affermato il sindaco Bruno Murzi – e posso considerarmi soddisfatto dato che questa Amministrazione ha investito moltissimo sul territorio dal 2018 al 2021, realizzando importanti interventi nel Paese e, peraltro riuscendo a rigenerare un avanzo libero rilevante che dal 2020 al 2021 è rimasto allo stesso livello, circa 12milioni di euro, nonostante l’impegno di spesa delle opere pubbliche.”

“L’approvazione del bilancio al 31 dicembre, in anticipo di 3 mesi rispetto al termine prorogato (31 marzo 2022) – sottolinea Andrea Mazzoni, assessore al Bilancio – ci consente di accelerare sulla assunzione del personale programmata, di proseguire nelle progressioni verticali e orizzontali stabilite e di lavorare con più impegno alla realizzazione delle opere previste nel bilancio di previsione. Si tratta dell’ultimo bilancio di previsione presentato dalla nostra amministrazione prima della fine del mandato elettorale e include importanti interventi sui lavori pubblici”.

“Da segnalare il sensibile miglioramento dei tempi medi di pagamento da parte dell’ente – prosegue – obiettivo raggiunto grazie all’impegno di tutti gli uffici e in particolare della ragioneria, che ha consentito di rientrare nei limiti dei 30 giorni senza dover vincolare somme in bilancio. Un bilancio complessivo importante che punta sul mantenimento e al rafforzamento dei servizi sociali e al potenziamento ulteriore delle spese per le manutenzioni del verde e dei beni pubblici, anche in vista della futura apertura del nuovo parco di via Padre Ignazio da Carrara”.