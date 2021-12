Pietrasanta saluta il 2022 con il tradizionale concerto di Natale

Saranno la musica e la tradizione a salutare l’arrivo del 2022 a Pietrasanta.

Sabato (1 gennaio) alle 16 il duomo di San Martino ospiterà il tradizionale concerto con tanti classici delle festività, conosciuti in tutto il mondo.

In scaletta i canti della devozione popolare come Adeste Fideles, Silent Night, O Tannenbaum e The First Noel; le composizioni di Mendelsshon, Schubert, Reger e Adam, fino al repertorio più contemporaneo di grandi artisti come la Cancion de cura para Jesus di Placido Domingo, l’Ave Maria, Dolce Maria dei Tre Tenori e Happy Christmas di John Lennon.

Un ensemble ricco e coinvolgente eseguito dalla soprano Maria Cioppi, già apprezzata interprete del Barbiere di Siviglia nel 2017 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, accompagnata al pianoforte da Silvia Mannari e al flauto da Giampiero Pierini. L’ingresso al concerto, possibile fino a esaurimento posti, è gratuito.