La sentenza del Tar: l’ex discarica delle Carbonaie è di proprietà del Comune di Viareggio

Ex discarica Le Carbonaie di Torre del Lago, per i giudici amministrativi è di proprietà del Comune di Viareggio e non della curatela della società in liquidazione Viareggio Patrimonio Srl dopo il fallimento del 2015 che l’aveva gestita dal 2006.

La sentenza del Tar di Firenze, pubblicata stamattina (31 dicembre) non lascia infatti spazio a dubbi di sorta: “il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato”.

Si tratta del provvedimento del dirigente del settore lavori pubblici e progettazione del municipio viareggino che in data 19 marzo 2021 invitava la curatela del fallimento Viareggio Patrimonio srl, in liquidazione, a procedere con tutte le attività di sorveglianza dei luoghi e controllo e monitoraggio del sito inquinato, nonché fornire, entro trenta giorni dal ricevimento, informazioni e documenti relativi all’esecuzione delle attività di monitoraggio e progettazione degli interventi di bonifica secondo il parere dell’Arpat protocollato il 7 ottobre 2016 al fine di riferire poi all’amministrazione provinciale di Lucca per l’esercizio dei poteri di controllo e al sindaco di Viareggio.

Ma per i giudici la curatela non è mai entrata in possesso dell’area avendo solo accettato con riserva in sede fallimentare, al tribunale di Lucca: “La stessa curatela, in data 8 dicembre 2018, ha fatto istanza al giudice delegato del tribunale di Lucca per essere autorizzata a non acquisire la discarica, e successivamente ha ottenuto l’autorizzazione. Ne segue pertanto che l’area in questione non è mai entrata nella massa fallimentare e quindi nella disponibilità della curatela fallimentare”.

Con atto notarile del 20 luglio 2006 il Comune di Viareggio aveva trasferito alla società Viareggio Patrimonio srl un’area di 18 ettari posta nella frazione Torre del lago Puccini (località Le carbonaie), in precedenza adibita a discarica di rifiuti solidi urbani e che al momento del trasferimento era oggetto di un intervento di bonifica da parte comunale. L’intervento era terminato con l’adozione dei decreti dirigenziali della Regione Toscana l’11 novembre 2016, con cui è stata certificata l’avvenuta bonifica limitatamente alla matrice suolo per i lotti primo e secondo della ex discarica. La certificazione si era basata sul parere del 7 ottobre del 2016 dell’Arpat nel quale era segnalata la presenza di acque sotterranee contaminate ed evidenziata la necessità di proseguire con il monitoraggio e progettare interventi di bonifica. Con sentenza del tribunale di Lucca, l’11 settembre 2015, la Viareggio Patrimonio srl (in quel momento in liquidazione) era stata dichiarata fallita e il 4 ottobre 2017 il Comune di Viareggio aveva riconsegnato l’area alla curatela, che l’aveva presa in carico con riserva. Questa aveva poi ottenuto l’autorizzazione dal giudice delegato di Lucca a non acquisire l’intera area della ex discarica. Da queste risultanze processuali la sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento comunale e sancito la proprietà dell’area in capo a Viareggio e non alla società.