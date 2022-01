I Medici volontari versiliesi aprono una nuova sede a Torre del Lago

I Medici volontari versiliesi (Mevv), già attivi con una struttura nella Misericordia di Viareggio ubicata in via Cavallotti, estendono la propria attività di volontariato con una nuova sede nella frazione di Torre del Lago Puccini, in via Venezia 111, grazie al lavoro del dottor Antonio Tedeschi e del dottor Vittoriano Simonini.

L’obiettivo principale del Mevv è quello di fornire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno e, in modo particolare, ai senza fissa dimora che gravitano sul territorio di Viareggio e Torre del Lago Puccini.

Il gruppo di medici volontari, inoltre, si è reso immediatamente disponibile per fornire la giusta assistenza ai cittadini che, in piena pandemia Covid, hanno avuto bisogno di orientarsi in importanti operazioni quali, ad esempio, la prenotazione dei vaccini, oltre ad effettuare numerose visite mediche, il tutto sempre a titolo gratuito e volontario.

In più è stato donato, grazie a Giuliano Tomei, titolare del Versilia Supply Service srl, un defibrillatore automatico, strumento fondamentale per salvare vite. A questo proposito, il Mevv sta organizzando, grazie all’aiuto dei volontari della Croce Verde di Viareggio e di Fabrizio Lubrano, una serie di corsi ed esercitazioni aperti a tutta la cittadinanza per l’utilizzo del defibrillatore, al termine dei quali sarà rilasciata una certificazione valida per due anni.

Per richiedere qualsiasi tipo d’informazione ai Medici volontari versiliesi del gruppo Mevv è possibile telefonare al 327.8441833 (dottor Tedeschi) oppure al 339.2860025 (dottor Simonini).