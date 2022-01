Forte dei Marmi, in distribuzione mascherine Ffp2 a studenti e over 65

Non si ferma l’azione dell’amministrazione comunale di supporto e vicinanza alla comunità per il contrasto del coronavirus.

In questa fase in cui la variante Omicron si è rivelata essere molto contagiosa, la giunta di Forte dei Marmi ha deciso di intervenire acquistando una prima fornitura di 30mila mascherine Ffp2, che riferiscono il sindaco Bruno Murzi, insieme all’assessore alle politiche sociali e salute Simona Seveso e al consigliere alla pubblica istruzione Alberto Mattugini “Saranno a disposizione (10 mascherine Ffp2 a testa), dei cittadini over 65 e degli studenti residenti a Forte dei Marmi”.

La distribuzione parte da domani (giovedì 6 gennaio) nell’ex Supercinema di Via Spinetti. Da lunedì a domenica dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30, potranno ritirare le mascherine gli studenti residenti dell’istituto comprensivo (primaria e secondaria di primo grado), gli studenti residenti della scuola Canossa, gli studenti iscritti al servizio di trasporto scolastico (scuolabus), gli studenti residenti delle scuole superiori e universitari che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola o all’università (previa presentazione di un titolo di trasporto).

A partire da questo venerdì (7 gennaio), alla Misericordia a Vittoria Apuana, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, i cittadini residenti over 65 potranno ritirare le mascherine.