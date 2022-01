Massarosa, riprende l’iter per trasformare l’ex magazzino comunale nella Casa di comunità

Riparte l’iter per realizzare la Casa della salute nella sede dell’ex magazzino comunale di Massarosa. Questa mattina (5 gennaio) l’amministrazione si è recata sul posto insieme ai responsabili dell’area tecnica Asl Nicola Ceragioli e Alessia Mutti e ai tecnici comunali.

“La volontà dell’amministrazione è di realizzare la Casa di Comunità negli spazi dell’ex magazzino comunale vicino alla piscina e alle scuole – spiega la sindaca Simona Barsotti – è il luogo ideale per le ragioni che abbiamo sempre sostenuto, ossia la disponibilità ed adeguatezza dell’immobile, la logistica, la viabilità, i parcheggi. Ci sono tutte le condizioni per realizzare una struttura che migliorerà nettamente l’offerta di servizi socio-sanitari per i nostri cittadini”.

A breve l’amministrazione porterà in consiglio comunale la convenzione tra Comune e Asl dove saranno dettagliati i vari passaggi, tempi, impegni e azioni da mettere in campo. Già nelle prossime settimane ulteriori verifiche dei tecnici permetteranno di definire gli interventi necessari.