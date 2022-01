Coronavirus, Viareggio potrebbe posticipare le sfilate del Carnevale

Mentre il Carnevale di Rio, in Brasile, viene annullato, per il secondo anno consecutivo, a causa del dilagare dei contagi da Covid, come annunciato dal sindaco Eduardo Paes sui social, ancora tutto tace sulla manifestazione di Viareggio che vede l’inizio dei corsi per il prossimo 12 febbraio.

La Fondazione Carnevale dovrebbe pronunciarsi a metà gennaio. La prima sfilata potrebbe slittare, di qualche settimana, o addirittura di un mese, a seconda dell’andamento dei contagi. Dubbi anche sui Rioni CarnevalDarsena e Marco Polo.