Il Covid ferma il Festival di Burlamacco: “Troppi contagi”

Il Covid ferma il Festival di Burlamacco, che si sarebbe dovuto tenere a Viareggio come ogni anno per votare la canzone ufficiale del Carnevale.

A renderlo noto sono gli organizzatori, verificata l’attuale situazione sanitaria a livello nazionale e le norme vigenti in materia di profilassi contro il virus.

“Riteniamo – spiegano – che non ci siano le condizioni per predisporre e svolgere lo spettacolo nella modalità e con lo spirito che il Movimento dei Carnevalari desidera e che tutti hanno imparato a conoscere”.

Alla luce di ciò è stato deciso che le due serate finali del Festival di Burlamacco 2022 sono rinviate a data da destinarsi.

Il Movimento dei Carnevalari farà in modo che esse si svolgano il prima possibile, compatibilmente con la necessità di portare in scena uno spettacolo partecipato, allegro e sicuro.

Appena decise le nuove date del Festival di Burlamacco 2022 e accertata la disponibilità della sede, l’organizzazione comunicherà tempestivamente attraverso i propri canali social e sul portale www.carnevalari.it.