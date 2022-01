Vertenza Eurospin, mense scolastiche e farmacie: Filcams Cgil incontra la sindaca Barsotti

La sindaca di Massarosa Simona Barsotti e l’assessore Francesco Mauro hanno accolto la richiesta di incontro di Filcams Cgil per fare il punto sulla vertenza Conad Eurospin. L’incontro è avvenuto ieri (10 gennaio) con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto utile a monitorare la situazione occupazionale sul territorio alla luce di alcune criticità emerse nei comparti della grande distribuzione alimentare, delle farmacie e delle mense scolastiche.

“Riguardo la grande distribuzione organizzata abbiamo espresso la nostra preoccupazione legata alla spietata concorrenza tra imprese che si sta determinando, alla luce delle ultime aperture, perché vorremmo evitare che il concentramento di supermercati rispetto alle quote di mercato del territorio, si traducesse a breve in dichiarazioni di esuberi di personale: il nostro obiettivo è la massima tutela di tutta l’occupazione del settore commercio alimentari del territorio – spiegano da Filcams Cigil -. Ma soprattutto ci siamo concentrati sulla vertenza Conad Eurospin, ovvero sul tema della possibile chiusura del nuovo supermercato Eurospin di Montramito, nel caso in cui il Consiglio di stato il prossimo 13 gennaio dovesse confermare la sentenza del Tar che si era pronunciato a favore del ricorso presentato da Conad”.

“Il ricorso di Conad aveva ad oggetto possibili violazioni di vincoli paesaggistici rispetto alla costruzione dell’immobile; contro questo pronunciamento Eurospin si è rivolto al Consiglio di Stato per impugnare il provvedimento; la vicenda tiene col fiato sospeso oltre 30 famiglie – prosegue il sindacato -. Sul tema della concorrenza, premesso che gli effetti andranno valutati nel lungo periodo, gli esponenti del Comune hanno riferito di essere attenti al tema e di aver intrapreso azioni di buona collaborazione con tutte le aziende operanti, al fine anche di gestire eventuali criticità occupazionali che dovessero emergere, e con l’impegno di mantenere aperto un confronto constante con la nostra organizzazione sindacale. Sulla pronuncia del Tar rispetto all’Eurospin di Montramito, i portavoce dell’amministrazione comunale, si sono dichiarati moderatamente ottimisti, in conseguenza delle verifiche documentali e degli approfondimenti legali effettuati e comunque in caso di un responso negativo da parte del Consiglio di Stato, si sono presi l’impegno di aprire immediatamente un tavolo di crisi e di confronto utile alla salvaguardia occupazionale”.

“Riguardo al comparto delle farmacie, abbiamo sottolineato come all’aumento dei servizi legati alla pandemia (che peraltro il comune starebbe pensando di incrementare anche attraverso l’effettuazione dei tamponi) non sia stato altrettanto adeguato il personale in organico, causando carichi e turni di lavoro estenuanti per il personale – va avanti ancora il sindacato -. Su questo tema, la sindaca ci ha aggiornato rispetto al cambio dell’amministratore unico della società partecipata che gestisce il comparto avvenuto nella settimana scorsa, pertanto si è impegnata a confrontarsi con lo stesso e la direzione delle farmacie a stretto giro per comprenderne meglio criticità e necessità. Per le mense scolastiche, che negli ultimi anni sono state oggetto di concessioni di breve periodo e con poche garanzie per le lavoratrici che vi operano, abbiamo ottenuto l’impegno ad un confronto nell’ambito della costruzione del nuovo bando di gara previsto per la prossima primavera”.

“Abbiamo richiesto che si tratti di un appalto con una durata temporale almeno triennale, subordinando l’aggiudicazione al rispetto della clausola sociale e dell’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di tutelare la continuità dell’occupazione ed evitare l’assegnazione col criterio dell’offerta più vantaggiosa da parte di imprese che, per sostenere quell’offerta, creano dumping contrattuale togliendo diritti e salario ai lavoratori e concorrenza sleale nei confronti di altre imprese – conclude Filcams Cgil Lucca -. Posto che le prime risposte arriveranno il 13 gennaio, quando conosceremo il destino delle lavoratrici e dei lavori di Eurospin, per il momento esprimiamo soddisfazione per la disponibilità dimostrata fin qui dalla sindaca Barsotti”.