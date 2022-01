Figli con disabilità, a Massarosa al via le domande per ricevere contributi regionali

Dal 10 gennaio è possibile fare domanda per i contributi regionali alle famiglie con figli minori affetti da gravi disabilità. Le domande dovranno essere effettuate entro il 30 giugno direttamente al Comune di Massarosa. La modulistica può essere scaricata dal sito del Comune nella sezione Aree Tematiche/ Politiche Sociali e Abitative/Contributo per famiglie con figli minori disabili.

Il contributo è annuale per il 2022 ed è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Sia il genitore, sia il figlio minore disabile, alla data della presentazione della richiesta, devono essere residenti in Toscana e il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore ad 29.999,00 euro. Inoltre il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. L’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo.

“Un ulteriore strumento a sostegno delle famiglie che devono affrontare situazioni non semplici – commenta la sindaca Simona Barsotti – un ulteriore opportunità per cogliere il nostro obiettivo di non lasciare mai nessuno indietro”.

“Un contributo regionale che abbiamo l’opportunità di gestire come Comune per andare incontro alle famiglie i cui figli presentano gravi disabilità – spiega l’assessora al sociale Alberta Puccetti – ogni strumento è utile per aiutare chi vive situazioni di difficoltà e deve sostenere molte spese per la cura dei propri figli”.

Le domande possono essere consegnate scannerizzate, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata: comune.massarosa@postacert.toscana.it, oppure a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune (piazza Taddei 27, Massarosa) o spedito a mezzo raccomandata A/r al Comune di Massarosa, settore Servizi alla Persona, piazza Taddei 27, 55054, Massarosa (farà fede la data del timbro di accettazione dell’ufficio postale).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio sociale allo 0584 – 979282 e.bertini@comune.massarosa.lu.it.