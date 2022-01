Frana, al via i lavori a Camaiore

Sono iniziati i lavori sulla strada che collega le località collinari di Fibbiano e Gombitelli nel Comune di Camaiore. Un intervento atteso da tutti i cittadini della zona e che vedrà gli operai all’opera per la sistemazione della frana che attualmente interrompe la strada e la messa in sicurezza del versante montano.

Lavoro che consisterà alla cittadinanza di tornare ad avere un’altra via per raggiungere le due frazioni del territorio. L’impegno è importante e durerà per circa due mesi.