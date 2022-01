Fiera di San Biagio, a Pietrasanta parcheggi gratuiti e Ztl aperta

Parcheggi gratuiti fino alla mattina di sabato 5 febbraio e ztl aperta mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4, in fasce orarie prestabilite, per agevolare l’accesso degli espositori alle postazioni assegnate.

Sono i primi provvedimenti concordati da amministrazione comunale e polizia municipale di Pietrasanta in occasione della Fiera di San Biagio, in programma il 3 e 4 febbraio in centro storico.

Dalle aree di parcheggio a pagamento saranno sospese via Provinciale di Vallecchia, nel tratto compreso fra piazza Matteotti e viale San Francesco, dalle 20 del 2 febbraio alle 10 del 5; viale Marconi, tra viale San Francesco e piazza Matteotti, dalle 6 di giovedì 3 alle 10 di sabato 5; tutta piazza Matteotti, dalle 9 del 2 alle 10 del 5 febbraio; infine piazza Statuto, dalle 6 di mercoledì 2 alle 10 di sabato 5.

Anche i varchi telematici di piazza Statuto, vicolo Lavatoi e via Sant’Agostino resteranno aperti, per consentire agli operatori di raggiungere gli spazi assegnati con maggiore facilità: mercoledì 2, dalle 22 alle 24; giovedì 3, da mezzanotte alle 12 e dalle 18 alle 24; venerdì 4, dalle 6 alle 12 e dalle 18 alle 24.

“Le disposizioni di quest’anno ricalcano quelle dei precedenti – dichiara l’assessore alla polizia municipale, Andrea Cosci – che, insieme al comandante Giovanni Fiori, abbiamo constatato essere efficaci per la buona riuscita della fiera, sia al punto di vista dell’organizzazione logistica sia per la sicurezza di espositori e cittadini”.

Nei prossimi giorni saranno adottate dal Comando di polizia municipale disposizioni ulteriori per regolamentare la circolazione stradale nell’immediato perimetro della fiera.