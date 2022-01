Torre del Lago, riapre il circolo Pd: sarà dedicato a David Sassoli

Nasce a Torre del Lago il circolo del Partito democratico dedicato a David Sassoli. Il Pd di Viareggio sta infatti portando avanti il lavoro di ricostruzione dopo il congresso di dicembre 2021 riattivando i circoli per organizzare la presenza e il dialogo col territorio.

Alcuni giorni fa è stato ricostituito il circolo di Torre del Lago, di cui è segretario Vincenzo Santoro. L’assemblea del circolo ha deciso di intitolarlo a David Sassoli, recentemente scomparso.

“Abbiamo ritenuto opportuno ispirare la nostra azione politica a quella del presidente del parlamento europeo – spiegano i componenti Pd di Torre del Lago -, una persona e un politico dotato di spirito e visione, caratterizzato dal grande impegno sociale, che ha saputo lottare contro l’ingiustizia e la diseguaglianza fino agli ultimi giorni, con uno stile di fare politica gentile, non violento ed efficace. Dare il nome di David Sassoli al rinato circolo di Torre del Lago Puccini per noi un modo per onorare la sua memoria e rinnovare un impegno concreto per la pace, la giustizia e l’ascolto di tutti; sicuri che seguendo il suo esempio sarà possibile affrontare nel migliore dei modi problemi del territorio, esaltandone le risorse a favore di tutti i cittadini”.