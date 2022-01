Raccolta differenziata, a Seravezza due iniziative per ottimizzare il servizio

Una nuova piazzola ecologica per il conferimento del verde e dei rifiuti ingombranti e un potenziamento della raccolta a Querceta, nell’area delle due torri. Sono queste le novità che interesseranno il servizio di raccolta dei rifiuti e sulle quali sta lavorando l’assessore all’ambiente Michele Silicani in stretto raccordo con il direttore generale di Ersu, l’ingegnere Walter Bresciani Gatti.

Per quanto riguarda la piazzola ecologica, si sta procedendo ad approfondite valutazioni per la realizzazione di un’area in località la Ceragiola a Seravezza, predisposta per il conferimento di verde e rifiuti ingombranti a cura degli stessi cittadini. Un servizio ritenuto necessario per il territorio, in considerazione del fatto che le uniche piazzole del genere al momento disponibili si trovano sul territorio di Forte dei Marmi e di Pietrasanta, ad esclusione della piccola area di raccolta in via delle Ciocche per l’utenza della piana.

L’attivazione della piazzola, prevista nell’arco di pochi mesi, consentirebbe ai cittadini di conferire direttamente verde e rifiuti ingombranti, in modo gratuito e accedendo con la presentazione della propria tessera sanitaria. Il servizio sarà organizzato da Ersu con personale e nelle modalità di tutte le altre realtà di questo tipo.

“Grazie alla manifestazione di interesse da parte di un privato che mette a disposizione l’area – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani – stiamo procedendo con le valutazioni del caso per formalizzare questa valida soluzione, a vantaggio dei cittadini di tutto il territorio comunale. Tanto più che questa soluzione potrebbe scoraggiare i problemi di abbandono dei rifiuti sul territorio e un notevole risparmio in termini di bilancio e contratto con Ersu”.

L’altra novità riguarda il potenziamento della piazzola di raccolta su via Federigi a Querceta, a fianco delle due torri, per la quale è previsto un potenziamento della struttura a scomparsa. Un servizio inizialmente pensato solo per le utenze delle due torri, essendo irrealizzabile la raccolta porta a porta in considerazione dell’elevato numero delle unità abitative, ma che viene di fatto utilizzato anche da altre palazzine attigui, divenendo quindi necessario un potenziamento.

“La realizzazione di una ulteriore piazzola a scomparsa, di capienza ancora maggiore – conclude l’assessore Silicani – permetterà un deciso potenziamento del servizio che verrà accompagnato anche da un adeguato impianto di video sorveglianza per scoraggiare eventuali abusi o usi impropri”.