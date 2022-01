A Villa Argentina il nuovo libro di Paolo Tinghi

Riprendono il 2 febbraio gli incontri della rassegna Di mercoledì – Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina, a ingresso libero e con inizio alle 17: protagonista di questo appuntamento è Paolo Tinghi con il suo nuovo volume Novel in progress edito da Pezzini editore che sarà presentato, attraverso un dialogo con l’autore da monsignor Giovanni Scarabelli e dal professor Manrico Testi.

Novel in progress è un romanzo che racconta una storia d’amore vissuta nell’attualità e ha come stimolante scenario di riferimento la città di Londra. I protagonisti sono Mary e David: lei medico in attività, scozzese, ha più di 50 anni; lui professore in pensione, italiano ed è ultrasessantenne. Vivono un amore giovane, appena nato, forte e indipendente, che non riesce a crescere, poiché non trova posto nel futuro di queste due vite, in gran parte già vissute.

Il romanzo ha vinto il premio narrativa Edita del Premio letterario internazionale Firenze Capitale d’Europa 2021.

Paolo Tinghi è nato a San Miniato, dove da lunghi anni esercita la professione di architetto e dove ancora risiede. Ma è anche viareggino di adozione, poiché, per molto tempo, ha vissuto a Viareggio e, ancora oggi, frequenta con piacere questa città dove abitano figli e nipoti.

Questo romanzo rappresenta la sua opera prima nel campo della narrativa.

L’ingresso all’incontro è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30, nonché il mercoledì e venerdì anche dalle 14,30 alle 18,30, telefonando allo 0584/1647600.

Per prendere parte alla presentazione è obbligatorio essere in possesso del green pass, oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale. All’accesso alla Villa sarà misurata la temperatura, sanificate le mani e verificata la presenza della mascherina. Durante l’evento, è obbligatorio indossare la mascherina e osservare il necessario distanziamento tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità).

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Per informazioni: Tel. 0584-1647600