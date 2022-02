Seravezza, rimossi 19 veicoli abbandonati. Alessandrini: “Basta degrado”

Tra gli interventi di riordino e decoro territoriale, messi in campo dall’amministrazione comunale di Seravezza, rientra anche la rimozione di rottami di autovetture, roulotte, scooter, da tempo abbandonati sul territorio.

L’amministrazione guidata da Lorenzo Alessandrini, dopo il suo insediamento nello scorso ottobre, ha programmato l’individuazione puntuale e la rimozione dei mezzi lasciati nel tempo a bordo strada o in piazzole. Da ottobre ad oggi la Polizia municipale, guidata dal comandante Mauro Goduto, in collaborazione con l’ufficio ambiente del Comune, ha fatto rimuovere diciannove veicoli, per la maggior parte carcasse di autovetture, camper, ape e ciclomotori abbandonati. Nessuna zona sembra essere indenne dal fenomeno: infatti gli agenti della Municipale hanno individuato mezzi dismessi un po’ su tutto il territorio comunale.

“Sono contento di questa iniziativa portata felicemente a conclusione – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – perché quei rottami erano veramente una cosa brutta da vedere e facevano vergogna. L’amministrazione pubblica non può trascurare questo fenomeno di degrado. Ringrazio tutti i miei collaboratori, sono stati davvero bravi e tempestivi”.