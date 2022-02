Massarosa, associazione apuana amici Italia-Israele: “Dell’Innocenti chieda scusa”

“Grande stupore e amarezza”. Così l’Associazione Apuana Amici Italia-Israele della delegazione Versilia Storica-Montignoso dopo aver appreso dai media quanto accaduto durante il consiglio comunale di Massarosa del 31 gennaio scorso.

“Mentre era in corso la celebrazione per la Giornata della Memoria – ricordano nella nota – la consigliera di Fratelli d’Italia Michela Dell’Innocenti si è rifiutata di leggere i nomi dei deportati dal campo di concentramento di Bagni di Lucca ad Auschwitz, come invece hanno fatto tutti gli altri consiglieri. La condivisione della memoria deve essere un valore che accomuna tutti gli italiani al di là delle appartenenze politiche. Auspichiamo pertanto che la consigliera Dell’Innocenti avverta l’urgenza di spiegare pubblicamente il suo comportamento e scusarsi con la collettività non solo di Massarosa”.