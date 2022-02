Partiranno a giorni i lavori per la nuova pista ciclabile nel quartiere Darsena: un percorso che si snoda lungo 2 chilometri e 600 metri, parte dalla Passerella Pacifici e arriva lungo il viale Europa fino a via dei Comparini, per un investimento totale di circa 800mila euro.

Il tracciato è tutto su viabilità esistente, quindi non comporta ulteriore consumo di suolo, e ha già tutti i pareri tecnici necessari, dell’Autorità Portuale, del Parco e della Soprintendenza: coinvolge via Mameli Codecasa, piazzale Don Sirio Politi, via Michele Coppino, via Euro Menini, via Luigi Salvatori, ciclabile Luigi Salvatori, Viale Europa. I lavori sono affidati a MoVer e a breve giorni montato il cantiere.

“Si tratta di un investimento importante – commenta l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci – che tocca uno dei quartieri più trafficati della città: non si tratta solo di tracciare un percorso, ma di ripensare il modo di spostarsi in una zona importante e viva come la Darsena. Fondamentale la sicurezza, che vedrà la pista ben definita, dissuasori per gli attraversamenti, nuovo arredo urbano, ma anche piante, luci e cartellonistica”.

“Di fatto è il primo tratto della Ciclabile Tirrenica – conclude Pierucci – un progetto nazionale importante, di cui Viareggio fa parte, che completeremo con il tratto lato Torre del Lago e, appena possibile, con l’attraversamento retro dunale della Lecciona con la riqualificazione dello stradello esistente».

Il tracciato

Si parte da via Mameli Codecasa, 175 metri in totale. A protezione del percorso verrà istituita una zona a traffico limitato, riservata alle attività nautiche presenti, con nuova segnaletica.

Il tracciato si sposta poi nel Piazzale Don Sirio Politi, per una lunghezza di 90 metri e 3 metri di larghezza: sarà delimitato da elementi di arredo urbano amovibili, segnaletica orizzontale e verticale. Verrà poi spostato il parcheggio a pettine.

Arriviamo in via Coppino: 120 metri fino a via Menini. Anche qui verranno sistemati elementi di arredo urbano, segnaletica opportuna e sarà rimodulato il parcheggio. In via Menini la lunghezza totale è pari a 500 metri. Qui la pista avrà una larghezza di 3,5 metri: sarà realizzata su marciapiede esistente lato mare, con posa di nuova pavimentazione. A delimitazione verrà posto un filare alberato di tamerici.

In via Salvatori il tracciato corre per 195 metri. La pista è ancora larga 3,5 metri su marciapiede e nuova pavimentazione, fino ad arrivare e all’imbocco della pista esistente che sarà riqualificata con nuova segnaletica.

Ultimo tratto, lungo il viale Europa dove per i primi 285 metri, il tracciato corre lato pineta: verrà ampliato il marciapiede fino alla larghezza complessiva di 4,5 metri per la realizzazione di ciclabile in sede propria a doppio senso di 3 metri di larghezza e marciapiede affiancato di 1,5 metri.

Per l’ultimo chilometro, infine, la pista si spota sul marciapiede centrale, che verrà ampliato, fino all’area terminale in corrispondenza della via dei Comparini dove saranno adibiti parcheggi bici, motocicli e mezzi elettrici oltre ad una nuova cartellonistica informativa per l’ingresso nel Parco.