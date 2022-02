Il Carnevale di Viareggio scalda i motori: ecco il programma completo

Sarà la Fanfara Brigata Alpina Julia, composta da 42 elementi oltre al mazziere, ad inaugurare il carnevale di Viareggio 2022. Nella sua storia la Fanfara ha partecipato a numerose cerimonie e manifestazioni di carattere istituzionale, a concerti in Italia ed all’estero ed ai numerosi festival internazionali di bande militari. La Fanfara Julia aprirà il carnevale partecipando alla cerimonia di inaugurazione in programma domenica 20 febbraio alle 14,30 in piazza Mazzini. Alle 15 il via al primo dei sei corsi mascherati.

I corsi mascherati

I corsi mascherati si svolgeranno in edizione diurna e notturna. Il triplice colpo di cannone che darà il via al primo corso mascherato, domenica 20 febbraio, sarà alle 15.

Il secondo corso mascherato, giovedì grasso 24 febbraio, inizierà alle 18 e si svolgerà in notturna. Domenica 27 febbraio le costruzioni allegoriche degli artisti del carnevale torneranno a sfilare alle 15. Martedì grasso 1 marzo, la sfilata inizierà alle 14,50 e sarà trasmessa per un’ora in diretta televisiva nazionale su Rai3. Gli ultimi due corsi mascherati, sabato 5 e sabato 12 marzo saranno in notturna e inizieranno alle 17.

Per accedere al circuito della manifestazione, gli spettatori, oltre al biglietto di ingresso, dovranno esibire il green pass rafforzato ed indossare la mascherina protettiva Ffp2, i bambini fino a 6 anni sono esentati. Capienza tecnica: 80mila spettatori, ridotta per tutela sanitaria, in base alle attuali restrizioni, a 40mila.

Tre spettacoli pirotecnici

Saranno tre gli spettacoli pirotecnici che arricchiranno i corsi mascherati. I fuochi artificiali illumineranno il cielo di Viareggio al termine delle sfilate del giovedì grasso 24 febbraio, di martedì grasso (1 marzo) e al termine del corso mascherato notturno di chiusura sabato 12 marzo, dopo la lettura dei verdetti della giuria.

La campagna abbonamenti

Prosegue fino a domenica 20 febbraio la vendita dei biglietti cumulativi, validi per l’ingresso a tutti e sei i corsi mascherati in programma. La biglietteria alla Cittadella è aperta anche sabato e domenica con il seguente orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. I biglietti cumulativi possono essere acquistati anche nei supermercati Esselunga di Viareggio e Lido di Camaiore e nelle farmacie comunali di Viareggio Farmacity. Ciascun biglietto comprende il coupon Esselunga con sconto di 10 euro sulla spesa e da diritto a 5 euro di sconto nelle farmacie comunali FarmaCity di Viareggio (esclusi i farmaci). Per info e contatti chiamare il numero 0584.407159 o inviare una email. Attraverso il portale di vivaticket è possibile acquistare i biglietti per un singolo corso.

Nuova edizione del manifesto 2022

Nuova versione del manifesto del carnevale di Viareggio 2022 con le date dei corsi mascherati in programma da domenica 20 febbraio a sabato 12 marzo. Su sfondo rosa le due figure, ideate da Uberto Bonetti tra il 1934 e il 1935 e scelte come immagine dell’edizione 2022, invitano alle 6 sfilate sui viali a mare. La nuova versione del manifesto, che sui social ha già incuriosito i collezionisti, sarà stampata e diffusa nei prossimi giorni insieme alla risistemazione della cartellonistica già esistente e a nuovi spazi per promuovere il carnevale 2022. Al via la campagna di promozione e venerdì 11 febbraio uscirà anche il Save the date, supplemento free press della rivista Viareggio in maschera con il programma dei corsi mascherati, i bozzetti delle opere in concorso e tante altre informazioni utili.