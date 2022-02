Viareggio, entro giugno la gara di appalto per i nuovi laboratori all’istituto alberghiero

Nuovi passi avanti verso l’apertura del cantiere per realizzare il nuovo edificio che accoglierà gli avveniristici laboratori dell’istituto alberghiero Marconi di Viareggio, nella sede di via Petrarca.

Nei giorni scorsi, infatti, il consiglio provinciale di Lucca ha approvato, con voto unanime, la delibera che consente alla Provincia di Lucca di acquisire il diritto di superficie concesso dal Comune di Viareggio per la realizzazione del nuovo edificio che sorgerà nello spazio antistante la scuola dove attualmente sono in corso i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ex collegio Colombo. In sostanza il provvedimento consente alla Provincia di procedere con l’occupazione dell’area per circa 3 mila metri quadri; una piccola parte dei quali saranno ricavati dall’area a parcheggio adiacente allo stadio dei Pini di Viareggio con spostamento lato mare, quindi, del muro perimetrale dell’istituto scolastico superiore.

Il progetto definitivo dei nuovi laboratori del Marconi è concluso e gli uffici tecnici della Provincia stanno mettendo a punto il progetto esecutivo e il quadro economico, anche alla luce del considerevole aumento dei prezzi, per poi procedere alla pubblicazione della gara di appalto entro giugno e quindi all’affidamento dei lavori entro l’estate.

L’edificio dei nuovi laboratori – un immobile antisismico su un unico piano di circa 1600 metri quadri con una grande veranda – sarà realizzato in vetro, con strutture in elevazione in ferro e legno e con fondazioni in cemento armato. Ci sarà una grande hall di oltre 100 metri quadri, due grandi sale da pranzo di 200 mq complessivi separate da una parete mobile, cucine di nuova generazione per varie postazioni; 2 sale bar, un locale pasticceria/pizzeria; altri locali per i blocchi frigo e magazzino. A questi spazi si affiancano gli spogliatoi, altri bagni per docenti con docce; ulteriori servizi igienici a disposizione delle sale da pranzo e servizi accessibili ai soggetti diversamente abili. E’ previsto infine un impianto di riscaldamento con utilizzo di sistemi ad alta efficienza, alimentati da fonti energetiche alternative con l’installazione di un impianto di ricambio d’aria su tutta la struttura.

I lavori dei nuovi laboratori, per un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, sono finanziati dall’Unione Europea attraverso il NextGenerationEu, per 2 milioni e 561 mila euro e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per i restanti 100 mila euro.

Intanto nell’ex collegio Colombo, storica sede del Marconi, sono conclusi i lavori del primo lotto da poco più di 1 milione di euro cominciati ad inizio 2021 e realizzati dalla ditta Colombani srl di Pisa. Nel corpo centrale della scuola – oggetto dell’intervento – è stata ripristinata l’aula magna originale al penultimo piano dove sono state tolte alcune pareti divisorie e consolidati i solai. L’intervento, poi, ha previsto lo smantellamento dei due vecchi ascensori per far posto ad un nuovo ascensore.

I lavori del secondo lotto, per il quale è pronto il progetto, riguarderanno i padiglioni laterali dell’edificio con la demolizione delle ali dell’ultimo piano e il rifacimento della copertura, oltre a un complessivo intervento di miglioramento sismico dell’edificio, il rifacimento dei pavimenti e la ristrutturazione e riqualificazione nonché la messa a norma dell’impianto antincendio dell’intero plesso scolastico. La Provincia convocherà a breve un’ulteriore conferenza dei servizi, propedeutica all’avanzamento dell’iter verso l’approvazione del progetto del secondo lotto, alla pubblicazione del bando di gara e al successivo affidamento dei lavori all’inizio dell’estate. L’intervento, anche in questo caso, è realizzato dalla Provincia coi fondi del NextGenerationEu, per un importo complessivo di quasi 5,4 milioni di euro.