Confronto democratico e principi costituzionali, a Viareggio nasce l’associazione Spazio Progressista

Un’associazione aperta e democratica che si riconosce, prima di tutto, nei principi costituzionali. È Spazio progressista, nata a Viareggio da una costola di fuoriusciti dal Pd, in polemica con gli attuali vertici “con l’obiettivo – si legge – di creare le condizioni per favorire nella città un’ampia partecipazione, coinvolgendo prima di tutto le forze politiche e le persone che si riconoscono nei valori e negli ideali della sinistra e tutti coloro che vorranno dare un contributo di analisi e di idee in merito alle principali tematiche cittadine”.

“Spazio – dicono ancora – per evocare il concetto di piazza, di incontro, di condivisione aperto a tutti coloro che sentono il desiderio di dibattere e confrontarsi sui temi della vita sociale e politica della città e della Versilia: ognuno può dare il suo contributo. Progressista, perché la sua stella polare è la costituzione nata dalla lotta partigiana. Il suo ambizioso orizzonte è di contribuire, dal basso e con umiltà, ad una società più civile, sicura e giusta, che ambisca a ridurre le diseguaglianze, che sia vicina e solidale a chi a più bisogno”.

“Oggi, a Viareggio, il confronto democratico risulta poco presente in modo particolare tra istituzioni, associazioni e cittadini. Anche alcuni riferimenti politici, culturalmente progressisti, che dovrebbero fare della partecipazione un punto qualificante della loro attività, si sono piano piano persi e abituati a questa situazione”, spiegano i soci fondatori.

“La nostra associazione intende invertire questa rotta, promuovendo il dibattito democratico tra cittadini, associazioni ed istituzioni. A tal fine – continuano – saranno promossi gruppi di lavoro, giornate di studio e approfondimento, coinvolgendo, per quanto possibile, anche il mondo associativo, i sindacati e le categorie economiche, con lo scopo di giungere alla definizione di proposte e soluzioni concrete, frutto della sintesi. Non solo, intendiamo avere anche uno sguardo rivolto al futuro e per questo molto lavoro sarà dedicato a pensare alla città del domani, confidando su questo punto anche sulla partecipazione dei giovani”.

Tante le tracce ad sviluppare secondo Spazio Progressista. Questi i punti focali dell’attività politica del gruppo, enunciati nella presentazione.



“Analizzare la storia urbanistica e culturale della città per definire un programma serio di buon governo: un progetto lungimirante per la Viareggio di domani.

per definire un programma serio di buon governo: un progetto lungimirante per la Viareggio di domani. Una città più verde, più sostenibile e meno inquinata, garanzia di una vita migliore e investimento prezioso per le nuove generazioni.

e meno inquinata, garanzia di una vita migliore e investimento prezioso per le nuove generazioni. Turismo, cantieristica, commercio, florovivaismo, imprenditoria, edilizia : riportiamo al centro il lavoro nel suo insieme, definendo in un ampio confronto con le categorie economiche e con i sindacati, le esigenze e ed possibili sviluppi.

: riportiamo al centro il lavoro nel suo insieme, definendo in un ampio confronto con le categorie economiche e con i sindacati, le esigenze e ed possibili sviluppi. La giustizia sociale, l’equità, la parità di genere, i diritti al centro dell’azione politica ed amministrativa, per una città più giusta, aperta ed accogliente: coinvolgimento delle associazioni di volontariato nello sviluppo di un piano strategico per il sociale e per la sanità.

al centro dell’azione politica ed amministrativa, per una città più giusta, aperta ed accogliente: coinvolgimento delle associazioni di volontariato nello sviluppo di un piano strategico per il sociale e per la sanità. Rilanciare la cultura in città è un dovere morale, restituendole i doverosi spazi, partendo dalle radici e dalla storia cittadina, investendo sulla scuola e la formazione, oltre che sul rilancio delle manifestazioni culturali più importanti della città.

in città è un dovere morale, restituendole i doverosi spazi, partendo dalle radici e dalla storia cittadina, investendo sulla scuola e la formazione, oltre che sul rilancio delle manifestazioni culturali più importanti della città. Riqualificare i luoghi più importanti di ogni quartiere per rendere ogni angolo della città più vivo e controllato: una città più vissuta è una città più sicura e più accogliente.

per rendere ogni angolo della città più vivo e controllato: una città più vissuta è una città più sicura e più accogliente. Lo sport al centro, come stile di vita : investire nello sport diffuso, alla portata di tutti, ma anche negli eventi che possono creare indotto ed attrazione, facilitando il lavoro delle associazioni sportive sul territorio

: investire nello sport diffuso, alla portata di tutti, ma anche negli eventi che possono creare indotto ed attrazione, facilitando il lavoro delle associazioni sportive sul territorio La partecipazione, il confronto democratico ed il dialogo sono fondamentali: la politica deve prendere decisioni ed assumersi responsabilità, ma non si deve esimere dall’ascolto dei cittadini”.

“Infine il nostro intento sarà anche quello di fungere da stimolo e da motore affinché a Viareggio tornino a parlarsi tutti i soggetti che si riconoscono nell’area culturale progressista e democratica che oggi, non solo non dialogano, ma addirittura si collocano su fronti contrapposti, cosa unica nel panorama sia versiliese che toscano”, concludono.

I soci fondatori di Spazio Progressista sono: Lucia seppia, Tiziano Nicoletti, Daniele Ceragioli, Lorenzo Tosi, Antonio Battistini, Michele Landi, Luca Poletti, Francesco Mazza, Elisa Montaresi, Riccardo Bertini Quinto, Francesco Frati, Stefano Manfredi, Adria Alessandra Antonini, Stefanella Liberatore, Elena Tozzi, Nicola Del Chiaro, Marco Barghetti.