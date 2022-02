Lavori all’acquedotto, disagi in vista nel centro di Camaiore e a Lombrici

Giovedì (10 febbraio) saranno realizzati dei lavori sulla rete dell’acquedotto che serve il Comune di Camaiore.

Dalle 9 alle 14 quindi, o comunque fino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in alcune strade del centro e in località Valdo-Lombrici. Tra le prime ci sono corte Dott. Vincenzo Giannoni, via dei Coltivatori, via di Pozzo, via Ravenna, via Rimini, via Bellaria, via Cesenatico, via dei Ciliegi, via della Serra e via di Mezzo. In località Vado-Lombrici saranno invece interessate via dei Nardi, via Nuova, via Prunaca, via dei Cocciorini, via del Campanile e via di Pozzo. Gli utenti interessati sono circa 486.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.