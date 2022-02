Successo per il ‘dono sospeso’ della Pro Loco Seravezza

L’iniziativa solidale il Dono sospeso ha riscosso un notevole successo e finalmente – a causa emergenza Covid – in questi giorni i pacchi verranno consegnati.

Lanciato dal volontariato della San Vincenzo di Ripa e Querceta con il sostegno della Pro Loco di Seravezza e della Pro Loco di Querceta, questo evento ha lo scopo di aiutare, attraverso un piccolo dono, chi è in difficoltà e non può permettersi un regalo per le festività Natalizie.

La comunità di territorio di Seravezza ha fatto sentire forte il suo sostegno, sono stati raccolti moltissimi doni come giocattoli e beni alimentari, un segno di generosità tale che renderà senz’altro felici le famiglie più bisognose.

“Ringraziamo chi ha aderito all’iniziativa e i cittadini per i doni ricevuti, un piccolo gesto di grande impatto e importanza”, scrive l’associazione turistica Pro Loco Seravezza.