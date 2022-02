Scelta Civica per Camaiore scende in campo a sostegno del candidato del centrodestra

Analisi dell’attuale panorama in vista delle elezioni amministrative 2022: il consiglio direttivo del comitato Libero di Camaiore si è riunito lunedì (7 febbraio), per fare il punto della situazione e tracciare le prossime tappe.

“L’associazione, nata nel 2018 – si legge in una nota -, ha sempre lavorato sul territorio, raccogliendo le varie istanze e problematiche, e facendo da trait d’union tra i cittadini e l’amministrazione o altri enti; in questi anni sono stati fatti diversi progetti, tra cui la promozione di attività e dei centri commerciali naturali. Proprio per non disperdere il percorso fatto, il Comitato ha scelto di presentare, alle prossime elezioni amministrative, la propria lista civica, trasversale e senza colorazioni politiche, composta da persone che vogliono impegnarsi per il proprio Comune”.

“Dopo diversi incontri, Scelta civica per Camaiore ha maturato la propria preferenza di campo, dettata non da una posizione politica aprioristica ma da un’attenta analisi del lavoro svolto in questi 10 anni dall’attuale amministrazione di centro – sinistra. Tante le criticità, i problemi, i disservizi emersi: l’amministrazione Del Dotto e del suo vicesindaco e attuale candidato Marcello Pierucci non ha lasciato un segno tangibile e duraturo né a livello di infrastrutture né a livello di caratterizzazione turistica; ma non è riuscita neppure a gestire le manutenzioni e gli interventi ordinari, come la cura del decoro urbano, delle asfaltature e dei marciapiedi. Ha avuto mancanze in settori fondamentali, come quello della sicurezza dei cittadini: non è stato fatto un serio progetto di video sorveglianza, non si è ampliato l’organico della Polizia Municipale, cosa necessaria soprattutto nei mesi estivi, quando le presenze sul nostro territorio fortunatamente subiscono un incremento. Anche la sicurezza stradale è stata ignorata, con gravi conseguenze, come nel caso della Sarzanese. La mobilità urbana ha dimostrato gravi deficit, a partire da piste ciclabili eseguite senza ratio e senza uno sguardo generale. L’ambiente è stato totalmente trascurato, con un disinteresse che ha causato gravi danni, come la problematica della Fossa dell’Abate e del conseguente divieto di balneazione, che non è stato risolto in 10 anni, nonostante proclami e l’annuncio di presunte soluzioni miracolose, come il peracetico.

Soprattutto è mancata quella partecipazione che era stata tanto promessa: vari progetti, molti anche impattanti, sono stati annunciati quando le decisioni erano già state prese, escludendo completamente i cittadini. Il caso più clamoroso è stata l’approvazione del progetto preliminare relativo all’impianto di depurazione al Magazzeno, all’insaputa dei residenti. In questa occasione è stato fondamentale l’intervento del Comitato e dei cittadini, che hanno bloccato l’ampliamento del depuratore in questa zona che, al contrario, deve essere valorizzata e riqualificata; su quest’ultimo punto bisogna quindi non potenziare l’impianto esistente, ma anzi ridimensionarlo e pensare a un piano di delocalizzazione, optando per piccoli impianti, meno invasivi e soprattutto lontano dai centri residenziali”.

“Un bilancio meditato e accurato, quindi – sostengono dalla lista -, dell’operato dell’attuale amministrazione, non certo influenzato dai lavori svolti negli ultimi tempi: perché interventi a lungo rimandati, vengono improvvisamente eseguiti in pieno periodo elettorale? L’amministrazione di centro sinistra ha avuto 10 anni per dare risposte ai cittadini e non è plausibile una corsa ai lavori, spesso senza senso”.

“Proprio alla luce di questo bilancio, abbiamo deciso di cambiare passo e di schierarci a sostegno del candidato unico di centro – destra e di un progetto unitario – afferma Pier Francesco Pardini, presidente del Comitato Libero per Camaiore -. Da parte nostra abbiamo dei progetti e delle priorità precise, emerse dal confronto con il territorio: dall’aumento della sicurezza alla valorizzazione dei nostri centri commerciali naturali, dal sostegno alle categorie, più che mai sofferenti in questo periodo di difficoltà, a una grande attenzione all’Ambiente, che merita maggiore rispetto e considerazione per il futuro di Camaiore. Ci sembra importante, inoltre, anche lavorare per promuovere una cultura condivisa, di rispetto e di parità tra persone, fornendo, tra l’altro, gli strumenti per riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. A partire da queste linee, lavoreremo per portare il nostro contributo e il nostro sostegno al centro destra, con un progetto unitario e condiviso”.

Durante la riunione è stato eletto il coordinatore della Lista Scelta Civica per Camaiore, Andrea Giorgetti e due vice coordinatori, Andrea Andreini e l’avvocato Moira Garibaldi.

“Sono particolarmente orgoglioso di portare avanti il lavoro svolto fin qui dall’Associazione – commenta il Coordinatore Andrea Giorgetti – e di impegnarmi in questo progetto civico, svincolato da ogni colore politico, a fianco dei cittadini. Come abbiamo fatto in questi anni, proseguiamo il confronto con le categorie e le associazioni; mi auguro che sempre più persone si impegnino ed entrino a far parte di questo progetto civico”.