Massarosa, dal Comune mille mascherine Ffp2 agli istituti scolastici

Mille mascherine Ffp2 agli istituti scolastici di Massarosa. È questo il dono dell’amministrazione comunale agli studenti del comprensivo Armando Sforzi e Massarosa 1, cinquecento mascherine, ai quali questa mattina sono stati consegnati i dpi dall’assessore alla scuola Francesco Mauro e dall’assessore alla protezione Civile Fabio Zinzio

“Abbiamo deciso di venire incontro alla scuola – dichiara Francesco Mauro – mettendo a loro disposizione una parte delle mascherine Ffp2 che avevamo a disposizione e di cui nostri istituti hanno estremo bisogno”.

Sempre per contrastare il coronavirus da lunedì (14 febbraio) la farmacia comunale di Piano di Conca attiverà il servizio di tamponi antigenici rapidi. Quattro pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30, con prenotazione da effettuare sul sito farmas.eu. Grazie alla convenzione con la Regione Toscana i tamponi per i bambini e i ragazzi delle scuole saranno gratuiti, per gli altri il prezzo sarà quello stabilito dalla normativa.

“Abbiamo deciso di dare risposta ad un bisogno della comunità – commenta la sindaca Simona Barsotti – prima di tutto per le famiglie, ad oggi un genitore deve andare fuori Massarosa e da lunedì invece troveranno risposta con un servizio organizzato, efficiente e competente”.

“Con il nuovo amministratore unico di Farmas ci siamo subito confrontati con altre realtà ed Enti per iniziare ad impostare un percorso di crescita – spiega Damasco Rosi, vicesindaco ed assessore alle società partecipate – a partire dall’ampliamento dell’attività della Farmacia Comunale e dei suoi servizi per dare risposte sempre più utili e puntuali alla nostra comunità. L’introduzione di questa nuova attività va in quella direzione”.