Hub vaccinale di Viareggio, cambiano gli orari

A partire da lunedì prossimo (14 febbraio) cambierà l’orario di apertura dell’hub vaccinale del quartiere Terminetto a Viareggio. Il centro vaccinale sarà infatti aperto dal lunedì al giovedì in orario 8:30-13:30 e dal venerdì alla domenica in orario 8,30-13,30 e 14,30-19,30. A tutti i cittadini che avevano prenotato in orari diversi è stato inviato un sms di avviso con il nuovo appuntamento.