Tonfano, via ai lavori di riqualificazione del pontile

Inizia lunedì (14 febbraio) l’allestimento del cantiere che porterà alla riqualificazione del pontile di Marina di Pietrasanta, a Tonfano, per un costo complessivo di 422 mila euro e una durata stimata di 120 giorni.

L’intervento si svilupperà a step e in tre modalità differenti: la parte a terra, dalla prima campata posta sull’arenile alla prima sulla battigia; poi il tratto a mare, per una lunghezza di circa 180 metri, con l’ausilio di una piattaforma by bridge; infine, la rotonda all’estremità a mare del pontile, anche qui utilizzando una piattaforma sottoponte.

“Il pontile è stato un propulsore turistico per la nostra Marina – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ma non ha ricevuto, dalla sua realizzazione a oggi, tutta quella cura di cui aveva bisogno. Oggi impegniamo una somma così cospicua proprio per ‘recuperare’ questo gap, che fortunatamente non ha creato problematiche di tipo strutturale”.

I lavori, infatti, consistono essenzialmente nella pulizia manuale o meccanica delle strutture in acciaio, dei pali e di alcune zone dell’intradosso del pontile, con successiva verniciatura ed eventuale sostituzione degli elementi in acciaio più ammalorati.

“Non è escluso – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – che si arrivi a ridosso della stagione turistica senza aver completato tutti gli interventi. Se dovesse succedere, il cantiere sarà rimosso e l’intervento riprenderà a settembre-ottobre. Cerchiamo di andare avanti il più possibile e mettere subito a nuovo le parti che, a livello visivo, hanno un impatto peggiore”.

Con la ditta esecutrice, inoltre, l’amministrazione comunale ha concordato un’organizzazione del cantiere che consentirà di limitare al massimo la chiusura del pontile, lasciandolo dunque accessibile per la grandissima parte dei lavori. In programma, a breve, anche un incontro con la Capitaneria di Porto per illustrare, nel dettaglio, la parte più tecnica dell’attività.

“L’intervento di manutenzione al pontile – conclude il sindaco – va ad aggiungersi a quello in corso su via Versilia e agli altri in partenza sulle vie Cairoli e Del Prete, per i sottoservizi: possiamo dire che la grande operazione di restyling, per Tonfano, sta davvero decollando”.