Case occupate della stazione di Viareggio: “Subito un tavolo per l’emergenza abitativa”

Si è tenuta ieri (16 febbraio), davanti alle case occupate della stazione di Viareggio, un’assemblea aperta per discutere di quella che gli organizzatori definiscono “minaccia sgomberi”.

A far sentire la propria voce sono stati la Brigata mutuo sociale per l’abitare, l’Unione inquilini, Asia Usb, Cantiere sociale versiliese, Potere al popolo Versilia, Repubblica viareggina, Collettivo Dada boom, Non una di meno Viareggio, Fronte della gioventù comunista della Versilia, Partito comunista e Partito della rifondazione comunista circolo di Viareggio.

“Le case della stazione – fanno sapere – sono state recuperate dal degrado e dallo stato di abbandono in cui erano state lasciate dalle ferrovie. All’interno vi abitano, da anni, diverse famiglie con minori e una persona anziana con una invalidità al cento per cento, che rischiano di finire in mezzo alla strada”.

“Durante l’assemblea – spiegano – è stata ribadita la volontà di difendere il diritto all’abitare ed è stato annunciato che i sindacati chiederanno all’amministrazione un tavolo per affrontare questa drammatica emergenza. Servono risposte concrete e l’amministrazione comunale dovrà assumersi le proprie responsabilità”.