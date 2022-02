Lido di Camaiore, nuova paratia sul canale Teso Trebbiano

Una paratoia nuova di zecca sul canale Teso Trebbiano di Lido di Camaiore. Il nuovo tramezzo va a sostituire quello precedente, che risultava ormai usurato.

A realizzarlo è stato il Consorzio 1 Toscana Nord, grazie al lavoro interno portato avanti dall’officina centralizzata dell’ente: e sono state

proprio le maestranze dell’officina a costruire la nuova opera idraulica di ferro, a zincarla e a posizionarla al posto di quella ormai non più

perfettamente funzionante. L’intervento si inserisce nel maxi cantiere che il Consorzio sta completando per l’adeguamento idraulico del tratto del canale Teso Trebbiano a monte del ponte di Via Mincio, per un investimento totale di 520mila euro (dei quali 390 con finanziamento regionale e 130 mila con stanziamento diretto dell’Ente consortile), per la costruzione di nuovi argini nel tratto critico dove il canale fa la curva a valle di via Macchia Monteggiorini”.

“Quando il Teso di Trebbiano è sotto pressione a causa di eventi metereologici avversi, la paratoia permette di far defluire le acque del

corso d’acqua nel canale di acque basse Savoia, e da qui all’impianto idrovoro del Teso, che la solleva e la scolma in mare: il recupero

dell’opera idraulica è quindi fondamentale, per la sicurezza idraulica della zona. La professionalità e la capacità operativa della nostra

officina interna centralizzata permette anche in questo caso un intervento puntuale sul nostro territorio – sottolinea l’amministratore del Consorzio, Silvio Righi –. Mi preme pure sottolineare come, grazie ad una buona pianificazione del lavoro, l’attività dell’officina riesca a parlare e a completarsi anche con gli interventi di manutenzione straordinaria che l’Ente porta avanti: con un lavoro di squadra che segna una qualità io credo di eccellenza, e di cui siamo fieri”.