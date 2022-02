Promozione e crescita, cambia il regolamento del Premio letterario Massarosa

Approvate in consiglio comunale alcune modifiche al regolamento del Premio letterario Massarosa con il duplice obiettivo di far crescere la manifestazione e proiettarla sempre più alla ribalta nazionale e parallelamente radicarla sul territorio a partire dal coinvolgimento dei più giovani e delle scuole.

Due novità sul fronte della promozione e della crescita sono la possibilità di nominare ogni anno un presidente onorario, coinvolgendo così protagonisti di primo piano della cultura italiana, e l’assegnazione di un premio alla carriera, anche in questo caso con l’obiettivo di avere alla cerimonia finale uno scrittore importante che ha debuttato a Massarosa. Novità anche per il Premio Grafica di Copertina che sarà rilanciato attraverso il coinvolgimento di un’ampia giuria popolare che affianchi quella degli esperti, oltre ad alcuni eventi collaterali e al coinvolgimento attivo del vincitore durante la serata di premiazioni.

Torna protagonista anche il premio ragazzi che sarà solo di prosa e riservato agli studenti delle scuole del territorio, a breve uscirà il bando con tutti i dettagli, ma il 2022 vedrà i giovani protagonisti assoluti del Plm. Per lavorare a queste novità e alla realizzazione di tutto quello che prevede il premio durante l’anno sarà nominato un comitato organizzatore, per coinvolgere energie ed esperienze maggiori, e coadiuvare Comune e Fondazione Pomara Scibetta. I membri del comitato non avranno nessun compenso e saranno solo uno strumento ed uno stimolo per trasformare in azione le idee e le proposte da sviluppare.

“Vogliamo un premio sempre più protagonista sulla scena nazionale e sempre più vissuto sul nostro territorio – spiega la sindaca Simona Barsotti – queste modifiche, su cui peraltro sono state accolte tutte le proposte ed i suggerimenti avanzati da quella parte dell’opposizione costruttiva e presente al momento della trattazione, ci permettono di lavorare a questi obiettivi. Personalmente ho detto fin da subito che i giovani, in questo come in tutti gli altri aspetti della vita culturale e sociale di Massarosa, devono tornare ad essere protagonisti e così sarà”.