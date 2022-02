Carnevale, anche quest’anno sarà plastic free: firmata l’ordinanza

Quarta edizione per il Carnevale plastic free. Anche per quest’anno il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza che impone agli esercenti delle attività che si trovano all’interno del circuito, l’utilizzo di posate, piatti, cannucce, bicchieri, stoviglie in genere, sacchetti e contenitori monouso per alimenti, che non siano preconfezionati alla produzione, in materiale biodegradabile e compostabile, pena una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

“Questa amministrazione è da sempre impegnata nella riduzione complessiva del rifiuto – commenta l’assessore con delega all’ambiente Rodolfo Salemi -: per questo da anni ormai vengono promossi comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, a partire dal crescente e attento lavoro legato alla raccolta differenziata e al porta a porta. Il Carnevale, con il suo pubblico e la ribalta mediatica di cui gode, può diventare veicolo di un messaggio importante: attenzione all’ambiente, alla qualità delle acque, al consumo di materiali che siano riciclabili e riciclati”.

Inoltre, grazie a un protocollo sottoscritto da Sea Risorse e Rotaract Club Viareggio Versilia Phf, verranno installate, in prossimità dei punti di ristoro, quattro isole ecologiche presidiate dove si potrà conferire la carta, il multimateriale e l’organico mentre i giovani associati del Rotaract Club si occuperanno di presidiarle. In cambio Sea Risorse acquisterà un albero da piantumare nel territorio del Comune di Viareggio.

Le isole presidiate, affidate alla Cooperativa La Cometa, saranno collocate tra il palo 2 e il palo 3, tra via Verdi e via San Martino, in corrispondenza del palo 9 di fronte a via Leonardo da Vinci, in corrispondenza del palo 17 tra via Giotto e via Mentana, tra il palo 22 ed il palo 23, tra via Carrara e via Firenze. Un addetto della cooperativa La Cometa si muoverà all’interno del circuito per verificare se i contenitori sono stati riempiti ed eventualmente vuotarli.

Cambiamento degli orari della raccolta

In occasione dei corsi di Carnevale ci saranno alcune piccole modifiche agli orari di raccolta rifiuti al fine di agevolare i servizi in città. In particolare, per quanto riguarda il primo corso, le utenze commerciali poste all’interno del circuito dovranno conferire l’organico la sera di sabato 19 entro le 21: è inoltre previsto un servizio aggiuntivo per il multimateriale che dovrà essere conferito sempre sabato 19 ma entro le 12. Per agevolare il parcheggio dei residenti, giovedì 24 e martedì 1 marzo sarà sospeso il turno di spazzamento meccanizzato serale in centro città.