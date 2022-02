Russia-Ucraina, la Versilia scende in piazza per dire ‘no’ alla guerra

Un presidio al pontile di Marina di Pietrasanta per dire ‘no’ alla guerra. È stato indetto per domani (19 settembre) alle 10,30: tante le realtà che hanno già confermato la loro adesione.

“Come cittadine e cittadini, organizzazioni sociali, politiche e sindacali, scendiamo in piazza per esprimere la nostra preoccupazione per il rischio di escalation militare in est Europa, e la netta contrarietà a ogni ipotesi di partecipazione o supporto del nostro paese ad un conflitto armato tra Russia, Ucraina e Nato – spiegano i promotori -. L’articolo 11 della nostra Costituzione non deve essere né interpretato né subordinato a calcoli di convenienza: l‘Italia ripudia la guerra, punto e basta. È un principio forte, scritto da una generazione a cui l’orrore della guerra aveva portato via tutto ciò che di più caro potesse esserci, e che è nostro dovere tutelare per il futuro delle generazioni che verranno. Riteniamo inaccettabile la propaganda bellicista a reti unificate a cui siamo costretti ad assistere, che tratta vicende drammatiche come quelle delle popolazioni di confine del Donbass con il cinismo e la spietatezza tipica di quei potenti che le guerre le decidono per poi mandarci a morire la povera gente. Esiste un’altra Italia, quella che afferma la neutralità come valore irrinunciabile, rifiuta di indossare l’elmetto e lavora per una risoluzione diplomatica della crisi, ripartendo dagli accordi di Minsk del 2014″.

Tra i firmatari e partecipanti al presidio, ancora in aggiornamento, ci sono Anpi provinciale di Lucca, Arci Lucca-Versilia, Articolo Uno – Versilia, Brigata mutuo sociale per l’abitare, Cgil provinciale di Lucca, Collettivo Dada Boom, Fronte della gioventù comunista Versilia, Partito comunista italiano – federazione di Lucca e Versilia, partito della Rifondazione comunista–federazione della Versilia, Potere al popolo Versilia, Repubblica Viareggina e Sinistra italiana Versilia.