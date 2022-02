I carri del Carnevale di Viareggio tornano a sfilare in notturna

La magia del corso mascherato notturno per un giovedì grasso speciale. Domani sera (24 febbraio) tornano a sfilare le opere allegoriche degli artisti del Carnevale per il secondo corso mascherato.

Alle 18 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata. Le costruzioni si presenteranno sotto l’effetto di giochi di luce proponendo uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. Sui viali a mare sfileranno 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, 9 mascherate in gruppo, 10 maschere isolate e le pedane aggregative. Al termine della sfilata si svolgerà lo spettacolo pirotecnico.

Ospite del secondo corso Liana Orfei attrice teatrale, cinematografica e circense. Scoperta da Federico Fellini, ha lavorato con Marcello Mastroianni con cui ha girato la scena del bacio più lungo della storia del cinema.

Il circuito del Carnevale sarà animato dalla musica di Radio Bruno a partire dalle 15. Alle 17,30 Daniele Maffei, speaker del Carnevale e la musicista Felicity Lucchesi racconteranno le tappe di un viaggio immaginario tra le città del Carnevale nel mondo. Grand Tour che domani sarà dedicato a New Orleans.

Il secondo corso mascherato coincide con i cento anni dalla nascita dell’artista Nilo Lenci, autore di indimenticabili costruzioni allegoriche e verrà ricordato attraverso un suggestivo viaggio tra le sue opere.

Biglietto speciale

Solo per il corso mascherato di domani biglietto unico speciale a 15 euro. Il biglietto per la tribuna a 15 euro. E’ possibile anche acquistare il pacchetto biglietto di ingresso e posto in tribuna a 25 euro.

Lo spettacolo pirotecnico

I fuochi di artificio di giovedì grasso saranno uno spettacolo tradizionale, ma con effetti innovativi e nuove scenografie, nei colori e nel riverbero luminoso. Pur essendo dei fuochi con caratteristiche tecniche tradizionali avranno la particolarità di arrivare ad una altezza maggiore e ad una visibilità anche da punti di osservazione più lontani e quindi apprezzabili anche da distanze maggiori rispetto alle usuali.

L’affluenza allo spettacolo pirotecnico, seppur aperta alla cittadinanza e gratuita, richiederà il controllo green pass rafforzato, la mascherina ffp2 e la capienza rimarrà limitata a 40.000 spettatori, compresi coloro che sono entrati per assistere al Corso Mascherato e che saranno rimasti nel circuito per assistere ai fuochi artificiali.

Visite guidate

Domani è possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta delle opere allegoriche sui Viali a Mare prima dell’inizio della manifestazione. La visita dura un’ora ed è possibile prenotarla al numero 342 9207959. Il biglietto è di 5 euro. Il ritrovo è in piazza Mazzini, nei pressi della fontana all’interno del circuito, alle 16,30. Visite guidate saranno nuovamente organizzate in occasione dei successivi Corsi Mascherati. Al Museo del Carnevale è possibile partecipare alla visita guidata in programma alle 10,30. Info e prenotazioni 342 9207959. Per sabato 26 alle ore 15 sono disponibili gli ultimi posti per partecipare al laboratorio della cartapesta; l’attività è rivolta ai bambini dai 5 anni di età. Per i bambini dagli 8 anni è possibile partecipare al laboratorio creativo “Carnevale in cartolina” in programma alle 15,30.

Fuori corso. Grand Carnevale tour. La mostra

Si inaugura domani alle 16 la mostra Grand Carnevale Tour nelle sale della galleria d’arte moderna e contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio. La mostra, curata nell’allestimento dall’architetto Paolo Riani, è un percorso espositivo attraverso le opere allegoriche degli artisti del Carnevale dedicate al tema del viaggio. Attraverso linguaggi allegorici, con fantasia e creatività hanno raccontato di posti esotici, viaggi fantastici, metafisici, utopici e distopici, catartici, viaggi nella storia e nella realtà contemporanea. Viaggi dei popoli tra disperazione e speranza. La mostra comprende bozzetti originali e gigantografie, tra cui immagini inedite dalla digitalizzazione di diapositive conservate nell’Archivio Storico alla Cittadella.

Al corso la Onlus Ridolina

Ogni corso mascherato accoglie una Onlus impegnata nella promozione di iniziative sociali. Alla sfilata di domani sarà presente Ridolina associazione di volontariato la cui attività trova ragione e ispirazione nella terapia del sorriso. Fondata da Antonietta Oristano, alias dottoressa Doda, e Francesco Pisani, alias dottor Bazar, Ridolina opera principalmente nei reparti ospedalieri e in tutti i contesti socio sanitari attraverso la figura del clown. Se la clownterapia fosse una medicina, la Ridolina sarebbe il suo principio attivo. L’attività dell’associazione si ispira alla terapia del sorriso, cercando di umanizzare la degenza dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici e oncoematologici. Un’attività professionale, di supporto alla medicina tradizionale, divenuta nel tempo parte integrante del programma ospedaliero al fianco dei piccoli pazienti, delle loro famiglie e dell’équipe curante.

I prossimi corsi

Il Carnevale di Viareggio torna a sfilare domenica (27 febbraio), martedì grasso 1 marzo, sabato 5 e sabato 12 marzo.