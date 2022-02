Viareggio scende in piazza contro la guerra in Ucraina

Viareggio e la Versilia scendono in piazza contro la guerra in Ucraina. L’appuntamento dell’iniziativa sostenuta dalla sezione di Viareggio di Anpi è in programma domani (26 febbraio) dalle 15,30 alle 18 alla passerella Luciana Pacifici, in piazza Campioni a Viareggio, con l’associazione Portiaperti per manifestare “contro un atto di guerra che nega il principio dell’autodeterminazione dei popoli e fa precipitare l’Europa sull’orlo di un conflitto globale”.

“Siamo a un passo dal baratro – sostiene Anpi Viareggio -. A chi governa la Russia, gli Stati Uniti, l’Ucraina, i Paesi dell’Unione Europea, il nostro stesso Paese, chiediamo un atto di responsabilità e di saggezza. Prima che sia troppo tardi. Il delirio bellicista va sconfitto dalla forza tranquilla di Paesi e popoli che sanno che la guerra, oltre a lacrime, sangue e devastazioni, oggi porta solo alla sconfitta di tutti; basti pensare all’Iraq, alla Libia, all’Afghanistan. Lanciamo un appello perché in tutta Italia al più presto si dia vita a iniziative, presidi, manifestazioni unitarie per la pace. Torni un grande e diffuso movimento per la pace, oggi timido, e contro l’irresponsabile corsa al riarmo. Il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass da parte della Russia può portare il mondo a un passo dalla guerra ed è l’ultimo, drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della Nato ad est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia”.