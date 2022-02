Tutti in maschera per promuovere la donazione del sangue: terzo corso del Carnevale di Viareggio dedicato ad Avis

Tutti in maschera per promuovere la donazione del sangue. Il terzo corso mascherato del Carnevale di Viareggio 2022, in programma oggi (27 febbraio) è dedicato ad Avis.

Si tratta di una “alleanza” e una collaborazione che si rinnova ormai da venti anni, nata grazie ad un’idea del gruppo giovani Avis di Viareggio e della Toscana e alla sensibilità dimostrata dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, che ha sempre creduto nella possibilità di promuovere messaggi di solidarietà in maniera non convenzionale e con il sorriso sulle labbra. Durante il corso mascherato di domani sarà così possibile trovare piccoli “presidi” colorati di Avis con maxi palloni e una postazione ad hoc che distribuirà coriandoli rosso (sangue) e giallo (plasma).

“La Fondazione Carnevale – spiega la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze – ha deciso di dedicare il corso di domani alla nostra associazione e al dono di sangue e plasma. La donazione è un inno alla vita ed è importante ricordarlo ancora di più in un momento come questo, tra pandemia e guerra alle porte dell’Europa”.

“La nostra associazione – aggiunge il presidente di Avis Viareggio Maurizio Rossetti – è orgogliosa di aver contribuito a rendere il Carnevale una casa per i donatori di sangue toscani e non solo. Siamo certi che continueremo in futuro accogliendo nella nostra città tante persone all’insegna della solidarietà. Io ho iniziato da giovanissimo a partecipare grazie alla mia famiglia e oggi ci porto mia figlia, perché Avis cerca di parlare a tutti, ma soprattutto ai giovani”.

“Il sangue si dona e non si versa – conclude il coordinatore di Avis giovani della Toscana Michel Ceccherini – e lo vogliamo ribadire ora che piovono bombe non troppo lontano dall’Italia. La dedica del Carnevale alla nostra associazione è un’occasione importante per parlare a tutti di valori fondamentali come il rispetto della vita, la pace e la cultura della solidarietà”.