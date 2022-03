Viareggio senza ufficio sanitario marittimo, Montemagni: “Portiamo il caso in Regione”

Chiusura prolungata dell’ufficio sanitario marittimo territoriale di Viareggio, non si fa attendere la nota del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Sono stata messa al corrente dal nostro consigliere comunale Alberto Pardini della situazione legata alla chiusura inaspettata e prolungata dell’Ufficio e delle ripercussioni che questa ha sui tanti addetti ai lavori che frequentano il porto, i quali, da mesi, si trovano costretti a recarsi a Livorno per usufruire dei servizi che l’ufficio mette a disposizione, sicuramente fondamentali sotto molti punti di vista – spiega Montemagni – Ho deciso, quindi, di predisporre un atto apposito, finalizzato a far intervenire la Regione Toscana a tutela del presidio di Viareggio nei confronti del Ministero della salute, da cui questi uffici dipendono. Interesseremo anche i nostri parlamentari affinché si attivino per la riapertura del presidio”.

“Le modalità con cui l’ufficio è stato chiuso e la persistente incertezza legata alla sua riapertura, fanno pensare che non si tratti di una situazione momentanea, bensì di una chiusura decisa a tavolino – conclude Montemagni – noi faremo quanto in nostro potere per fare chiarezza sulla vicenda e favorire la riapertura del predetto ufficio viareggino”.