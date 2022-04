Oltre quattro quintali di rifiuti per un tratto di spiaggia lungo un chilometro.

Si potrebbe sintetizzare così, con questi due numeri, il risultato del Bleach Clean Up svoltosi questa mattina (3 aprile) a Viareggio, organizzato da Marevivo Toscana.

Da Piazza Mazzini al Molo sono stati infatti raccolti e differenziati 111 chili di plastica, 200 chili di rur (rifiuto urbano residuo), 70 chili di vetro, 1 canoa di plastica, 3 pneumatici e una rete da pesca. Il tutto in due ore, grazie ai tanti volontari – 200 circa – che hanno accolto ancora una volta con grande entusiasmo, questo tipo di iniziativa. Bottiglie – di vetro e di plastica – lattine, sigarette, accendini, mascherine e petardi sono alcuni dei rifiuti che si trovano con maggiore frequenza, oltre ad oggetti decisamente più particolari, come materassini, indumenti e, per l’appunto, ruote di qualche veicolo.

Una formula che piace, quella del Beach Clean Up, patrocinata oggi dal Comune di Viareggio, con il supporto di Navionics. Una formula apprezzata anche dai giovani, sempre più attenti ai temi legati alla tutela ambientale. “Lo dimostra la partecipazione sia a questo evento che alla mostra Mare Mostro, in corso alla biblioteca comunale Marconi di Viareggio – commenta Marina Gridelli, responsabile della delegazione toscana Marevivo -. L’affluenza a Mare Mostro è stata tanta in queste settimane, motivo per cui è stata prorogata fino al 10 aprile e diventerà un’esposizione itinerante nelle scuole. Siamo molto contenti perché, in generale, l’obiettivo di Marevivo è quello di sensibilizzare le persone, rendendole partecipi. Ci stiamo riuscendo. Il ringraziamento non può che andare a tutti i volontari, alle istituzioni, alle associazioni e alle organizzazioni presenti oggi”.

Tra i presenti, oltre a Rodolfo Salemi, assessore all’ambiente del Comune di Viareggio, c’era come di consueto, anche la Capitaneria di Porto di Viareggio. Al “taglio del nastro” è intervenuto anche il Comandante, il Capitano di Fregata Alessandro Russo.