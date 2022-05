Sanità, FdI: “Il Centro salute mentale di Camaiore non è accessibile ai disabili”

“Il centro di salute mentale di via IV novembre a Camaiore non è accessibile per le persone a ridotta mobilità o su sedia a rotelle, perché non è presente né un ascensore e né un montascale”: è la denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, della candidata sindaco del centrodestra a Camaiore, Claudia Bonuccelli, e del responsabile provinciale di Lucca del dipartimento FdI equità sociale e disabilità, Chiara Benedusi.

“E proprio il montascale – continuano gli esponenti – non è stato possibile installarlo a causa della struttura troppo vecchia. Le persone con difficoltà motoria vengono visitate in una specie di ingresso o, avvertendo prima, con l’aiuto di operatori, vengono portate al primo piano con un trasportino, tramite sollevamento a braccio. Chiediamo una rapida soluzione a questo grave problema per rendere accessibile le visite a tutti in stanze adeguate. E’ una questione pratica, di principio e dignità della persona stessa”.

“Con un atto porteremo la questione all’attenzione dell’assessore regionale alla sanità Bezzini – annuncia Fantozzi – Ci dobbiamo battere in concreto e con spirito inclusivo per rimuovere le barriere architettoniche, sociali e culturali che vanificano nella pratica ciò che, magari, è acquisito nella teoria e nella legislazione. Alcune battaglie sostenute e vinte in questi mesi, dalla mozione per creare parchi giochi inclusivi all’impegno per una maggiore attenzione verso persone con spettro autistico, sono solo l’inizio di un percorso impegnativo ma che vale la pena di affrontare”.