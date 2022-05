Torna la Granfondo della Versilia, scattano le modifiche alla viabilità

Domani (8 maggio) si terrà a Viareggio la 24esima edizione della Granfondo della Versilia: l’atteso ritorno di una classica in una edizione completamente rinnovata che offrirà due splendidi percorsi che uniranno alla cicloturistica dei segmenti cronometrati in salita che determineranno la classifica finale e l’assegnazione dei ricchi premi in palio.

“Una manifestazione importante che dopo una lunga assenza ritorna sulle strade di Viareggio e vede protagonisti tanti appassionati uniti anche dal desiderio di lasciare un messaggio di sport, salute e sicurezza stradale – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi -. Al ringraziamento dell’amministrazione a quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, si aggiunge il mio abbraccio personale, invece, a Gigi Del Pistoia e alle figlie, con l’augurio di ritrovare presto al nostro fianco anche l’entusiasmo e la gioia di Silvia Sarappa, organizzatrice storica dell’evento».

I due percorsi sono il Classic, 93,49 chilometri con un dislivello di 1610 metri e tre cronoscalate ed il maestoso Marathon con i suoi 129.71 chilometri di lunghezza e ben 2541 metri di dislivello, corredato da ben 4 cronoscalate.

I due percorsi sono per lunghi tratti identici, il Marathon presenta un segmento in più con l’ascesa cronometrata del Lucese, e anche la partenza e l’arrivo saranno a comune. La partenza è fissata per le 8 di domenica 8 maggio davanti al Principe di Piemonte di Viareggio mentre l’arrivo sarà alla Cittadella del Carnevale di Viareggio.

Per la maggior parte della manifestazione il percorso si terrà su strada aperta al pubblico nello spirito delle cicloturistiche, mentre le 4 cronoscalate si terranno su strada chiusa ed all’interno di cancelli orari ben precisi.

Le cronoscalate sono: Monteggiori : 1.68 Km con 175 metri di dislivello (sia Classic che Marathon); Pedona: 3.90 Km con 250 metri di dislivello (sia Classic che Marathon); Lucese: 2.86 Km con 220 metri di dislivello (solo Marathon); Capezzano Monte: 5.27 Km con 342 metri di dislivello (sia Classic che Marathon).

I primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni cronoscalata si divederanno il ricco montepremi di ben 1600 euro in buoni Amazon così ripartiti: 100 euo al primo classificato di ogni cronoscalata, 60 euro al secondo e 40 euro al terzo.

Ma non è finita qua, per ogni percorso saranno premiati anche i primi 3 atleti di ciascuna delle 10 categorie riconosciute da Acsi con premi tecnici forniti dai partner dell’evento.

Tutte le informazioni sugli orari (anche del sabato quando è previsto il ritiro dei pettorali e pacchi gara), e percorsi, sul sito web ufficiale della manifestazione (clicca qui)

Divieti di sosta e modifiche alla circolazione

Il percorso sul territorio di Viareggio, vede interessati i viali Carducci e Belluomini in partenza e la rotatoria ex Re Carnevale in arrivo da Lido di Camaiore per poi accedere alla Cittadella del Carnevale.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti la polizia municipale ha istituito le seguenti modifiche alla circolazione: dalle 6 alle 9 di domenica 8 maggio: è vietato il transito sul viale Carducci nel tratto compreso tra via Colombo e via Marco Polo, e sul viale Belluomini tra via Marco Polo e via Einaudi. E’ interdetto l’accesso al viale Belluomini nel tratto compreso tra il viale Einaudi ed il prolungamento della via Marco Polo dalle strade laterali (via Marco Polo, via Catalani, via Leoncavallo, via Mascagni, via Sadun, via Zara, nonché dagli accessi dei Q.ri Diaz e Duca D’Aosta. Divieto di transito in direzione mare sulla piazza Puccini-prolungamento di via Marco Polo tra viale Buonarroti e viale Belluomini e in via Zara tra viale Buonarroti e viale Belluomini; divieto di sosta con rimozione coatta in viale Carducci nel tratto compreso tra la via Colombo e il prolungamento della via Marco Polo (piazza Puccini) eccetto per i veicoli al seguito della competizione ciclistica.

Dalle 10,15 alle 16,30: restringimento di carreggiata alla rotatoria ex Re Carnevale nel tratto tra il ponte di via Rosselli – Lido Camaiore e l’ingresso della Cittadella del Carnevale mediante il posizionamento di coni.

E’ importante sottolineare che, dalle 6 alle 9,30, il trasporto pubblico di linea modificherà il proprio percorso senza interessate il viale Carducci tra via Vespucci e via Marco Polo e il viale Belluomini.