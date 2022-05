Dialogo tra scrittrici a Villa Argentina

Un dialogo tra scrittrici: Emilia Giorgetti, autrice del libro L’alveare (Giovane Holden Edizioni), e Marisa Cecchetti rappresenta l’occasione per la presentazione del volume della Giorgetti, protagonista dell’appuntamento a Villa Argentina dell’11 maggio, con inizio alle 17, a ingresso libero, nell’ambito del ciclo di incontri Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina.

Emilia Giorgetti è nata a Lucca, dove ancora oggi vive, dopo aver abitato in diverse città. Insegnante di lettere, ha approfondito tematiche relative alle problematiche adolescenziali e maturato esperienze come addetta stampa e promotrice culturale.

Interessata alla storia e alla poesia, ha accompagnato giovani scrittori nel percorso di pubblicazione delle proprie opere.

Collabora con l’Università della terza età, tenendo lezioni a contenuto storico o letterario. Ha partecipato come presidente di giuria al premio di poesia di Bagni di Lucca Memoria dell’acqua. Ha collaborato alla realizzazione del libro Noi siamo memoria.

Nel 2020 ha pubblicato In punta di piedi d’estate (Giovane Holden Edizioni). Da inverno a inverno, quattro stagioni cadenzate dai rituali domestici, dalla scuola, le feste, le vacanze, le ricorrenze che riuniscono una grande famiglia dove nulla sembra in grado di spostare le tessere di un mosaico prestabilito. E, invece, con il sopraggiungere dell’estate, qualcosa accade nella vita di Marta, dei cugini, degli amici, talmente sconvolgente da rivoluzionarne l’approccio con il mondo. Nella morbidezza di un alveo familiare degli Anni Cinquanta dal sapore patriarcale, dove passioni e sventure appaiono e scompaiono e dove tutto si ammanta di sobrietà e di non detto, ecco che irrompono eventi inquietanti sigillati dagli adulti nei loro segreti.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

L’accesso alla Villa è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid19.

Per informazioni si può telefonare dal mercoledì al sabato (9,30-13,30) e il mercoledì e venerdì anche dalle 14,30 alle 18,30, al numero 0584-1647600.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Villa Argentina è visitabile, inoltre, nei giorni feriali, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13:30 e il mercoledì e venerdì anche in orario pomeridiano, dalle 14:30 alle 18:30, nel rispetto delle disposizioni vigenti anti-Covid e salvo concomitanza con celebrazioni di matrimoni o unioni civili. Per i gruppi, invece, è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: Tel. 0584-1647600