Pietrasanta, la maggioranza scalda già i motori per le elezioni 2023

Concretezza, consapevolezza, unità e spirito di squadra. Lega, Forza Italia e Pietrasanta Prima di Tutto, le forze civiche e politiche che guidano il Comune pietrasantino, scaldano i motori per il prossimo appuntamento elettorale del 2023. Nel fine settimana i rispettivi rappresentanti territoriali, inclusi membri di giunta e consiglio comunale, hanno fatto il punto per proseguire insieme nel cammino intrapreso e perfezionare tutti quegli aspetti utili a dare ulteriore impulso all’azione politica e amministrativa.

In un clima positivo, accanto alla generale soddisfazione per il lavoro svolto finora, è emersa anche la necessità di un monitoraggio costante, sia per le attività in corso che per gli obiettivi ancora da raggiungere, sempre nel segno di quella praticità, quel “fare”, che ha contraddistinto i primi quattro anni di amministrazione, raccogliendo forte apprezzamento da parte della comunità e che tutte le forze della coalizione vogliono proseguire.

“Molto stiamo facendo – ha commentato Giacomo Vannucci, coordinatore di Pietrasanta Prima di Tutto – ma tanto ancora dobbiamo fare, per portare a termine il programma di mandato di un’amministrazione che ha lavorato e sta continuando a lavorare bene. L’incontro è stato davvero positivo: i motori sono accesi, la voglia e le volontà condivise non mancano, adesso piede sull’acceleratore per concludere i lavori da terminare e ripartire con nuovi obiettivi per il futuro”.

“Gli ottimi risultati dell’amministazione Giovannetti ci soddisfano – ha confermato Simone Tartarini, coordinatore comunale di Forza Italia – ma non ci appagano. Stiamo già lavorando all’implementazione del programma di mandato con idee ambiziose, che tengono conto delle mutate sensibilità che hanno permeato la società in questi anni e con il quale ci presenteremo ai cittadini per chiedere la loro fiducia. Auspichiamo di trovare, cammin facendo, vecchi e nuovi amici, che condividano con noi l’onore di migliorare Pietrasanta”.

“Dall’incontro è emersa la consapevolezza di essere un gruppo, una squadra – ha sottolineato Omar Mallegni commissario della Lega Versilia – che ha nel bene di Pietrasanta, dei suoi cittadini e delle sue imprese, l’obiettivo più importante. Questo spirito ci ha guidato finora e ci guiderà fino alle prossime amministrative. Non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati ma anche per svilupparne di nuovi, in un confronto continuo e costante con il territorio”.

Le forze di maggioranza torneranno a incontrarsi regolarmente, nelle prossime settimane, per un percorso di comune scambio e confronto verso le amministrative 2023.