A villa Argentina si presenta “Maestà del funereo”

Si intitola Maestà del funereo il libro di Giovanni del Corto che sarà presentato mercoledì (18 maggio) a Villa Argentina a Viareggio, alle 17 nella sala Parenti, nell’ambito della rassegna letteraria Di mercoledì: scrittori e lettori a Villa Argentina promossa dal Comitato di valorizzazione della Villa formato da Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.

A presentare il libro, edito da Pezzini Editore, ci sarà Franco Pulzone.

La sinossi del volume racconta che “a seguito della morte del proprio compagno avvenuta in incidente stradale, Sara ricorre al suicidio e rimane intrappolata tra due mondi nell’attesa che la Regina dell’oscurità, Maestà del Funereo, la rapisca definitivamente per condurla nel regno dell’eterno tormento. Mentre sta percorrendo il sentiero dell’oltretomba, urla disperate di invocazione si levano da una dimensione parallela, lanciate da un’altra vittima che sta per essere sacrificata sull’altare della sofferenza e ottiene così dalla Regina dell’Oscurità il permesso di deviare il proprio cammino per dirigersi in quella direzione. Nel frattempo, altrove, gli incubi di un uomo si materializzano”.

Giovanni Del Corto è nato a Camaiore. Si è laureato in Scienze della Formazione a Firenze, ed ha alle spalle studi di filosofia, antropologia e sociologia; ha compiuto ricerche sulla storia del cinema, basandosi anche sui suoi studi di Semiologia e Semiotica degli audiovisivi. Presta servizio da anni come educatore professionale e animatore in varie zone della Versilia. Per Pezzini Editore ha pubblicato Il Giocatore di bussolotti (2020), Ballata cosmica (2021), Fuoco incrociato (2021), Le vibrazioni (2021), Pista selvaggia (2021), Mandami un angelo(2021).

Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Si accede con mascherina di tipo Ffp2 .

Si ricorda che Villa Argentina è visitabile nei giorni feriali, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13:30 e il mercoledì e il venerdì anche dalle 14,30 alle 18,30 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di anticontagio covid19, salvo concomitanza con la celebrazione dei matrimoni/unioni civili. Per i gruppi è necessaria la prenotazione.