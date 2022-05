E’ stata inaugurata ieri (17 maggio) alla scuola primaria Santa Dorotea di Viareggio la mostra divulgativa Mare Mostro: un mare di plastica, organizzata e promossa da MareViVo.

Dopo essere stata ospitata con successo alla Biblioteca comunale Marconi e all’istituto comprensivo Marco Polo Viani, l’esposizione dedicata all’inquinamento dei nostri mari si trova oggi nell’aula magna della scuola viareggina di via XX Settembre.

“Siamo felici di poter ospitare una rassegna che affronta una tematica così importante e che riesce a catturare, grazie alla forza evocativa delle immagini e delle fotografie, l’attenzione anche dei bambini più piccoli – afferma la direttrice dell’Istituto Paola Bonini -. La mostra resterà esposta fino alla fine della scuola, anzi la recita di fine anno potrà essere per i genitori un’occasione per visitarla insieme ai propri figli”.

Le immagini proposte dai 12 pannelli di cui si compone l’esposizione mirano a sensibilizzare adulti e bambini sul problema della dispersione in mare di plastiche e sostanze inquinanti, che provocano danni irreversibili sia all’uomo che all’ambiente.

“Il tour della mostra ha avuto un grandissimo successo in questo anno scolastico 2021/2022 e dato il grande interesse per il tema, è possibile prenotare una ‘tappa’ anche per l’A.S. 2022/23”, ricordano Paola Pimpinella e Veronica Mallegni, Delegate MareVivo Toscana. Gli istituti scolastici possono farlo scrivendo una e-mail all’indirizzo toscana@marevivo.it .