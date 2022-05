Cantieri navali Codecasa, varato un nuovo yacht

I Cantieri Navali Codecasa hanno varato il nuovo Codecasa 43 (Costruzione F77 – m.y. Boji).

Il varo è avvenuto in forma riservata stamani (19 maggio) alle 11 alla sede produttiva dei Cantieri Navali Codecasa di Viareggio in Darsena, con una cerimonia, alla presenza della famiglia dell’armatore e delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo gioiello.

E’ uno yacht dislocante totalmente custom con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio progettato dal team tecnico di Codecasa.

Lo yacht è un 43 metri di lunghezza fuori tutto e, con la sua tipica prua verticale, è caratterizzato da ampie finestrature che fanno filtrare la luce naturale all’interno donando all’esterno un aspetto raffinato e accattivante. Con il suo profilo pulito e rigoroso, in linea con lo stile del cantiere, questo Yacht offre alti standard qualitativi e tecnici.

Equipaggiato con 2 motori Caterpillar 3512C è in grado di raggiungere la velocità massima di 16,5 nodi a dislocamento leggero con un’autonomia di 4.000 miglia nautiche ad 11 nodi di velocità; il m.y. Boji assicura una navigazione confortevole e sicura in ogni condizione meteo marina; i volumi interni sono appena sotto i 500 Grt; gli ampi spazi esterni dalla linea sobria ed elegante, assicurano la massima vivibilità e privacy in tutti gli ambienti; i consumi sono ragionevoli e altissimi gli standard qualitativi.