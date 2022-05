Scontro con Del Ghingaro, il Pd di Viareggio: “E’ il sindaco ad aver rotto l’alleanza”

Si acuiscono le tensioni fra l’amministrazione comunale di Viareggio e il Pd. Di fronte ad una lettera aperta firmata da alcuni elettori e simpatizzanti del Pd, la segreteria comunale dem di Viareggio non usa mezzi termini: “Il documento non risponde alle posizioni del Pd di Viareggio che sono state motivate più volte e discusse all’interno del Partito a più livelli con gli iscritti ed i membri degli organismi comunali e non solo”.

“Il sindaco di Viareggio ha rotto con il Pd e non ha voluto né discutere, né sciogliere nessuno dei nodi politici proposti dal partito stesso, nominando anzi tempo un nuovo assessore – afferma il Pd di Viareggio -. Notiamo la pretesa, da parte di qualcuno, di voler influenzare le dinamiche di un partito al quale neanche è iscritto, perciò condanniamo questo comportamento caratterizzato da connotati di slealtà e arroganza”.

“Il Partito Democratico – si legge nella nota – è una comunità aperta ed inclusiva, se nuovi simpatizzanti ed elettori, vogliono partecipare possono adererire e sostenere il partito già con la campagna di tesseramento 2022 e attraverso le assemblee degli iscritti informarsi su quelle che sono le iniziative messe in campo dal Pd cittadino. Il Pd nei prossimi giorni convocherà una assemblea per definire iniziative sui problemi della città per dare risposte alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, in linea con quanto stabilito nelle ultime riunioni della segreteria cittadina. Il Pd ha come unico interesse il futuro di Viareggio e il suo sviluppo, abbiamo esaurito il tempo dedicato ad autoreferenziali dibattiti da palazzo”.