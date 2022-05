Un concerto con il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli in onore di Renata Tebaldi

Ancora un evento per celebrare le grandi voci del passato che vede protagonista l’Orchestra del Festival Puccini. Dopo Ginevra dove l’Orchestra del Festival Puccini ha celebrato Maria Callas è la volta del Teatro degli Animosi di Carrara per il concerto che ricorda l’indimenticabile Renata Tebaldi nel centenario della sua nascita.

Una grande orchestra e sei splendide voci dirette dalla bacchetta raffinata del maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli domenica (29 maggio) al Teatro degli Animosi di Carrara per un concerto che vede in programma le pagine più struggenti del repertorio operistico. Interpreti quattro tra i più applauditi cantanti nei maggiori teatri del mondo: Donata D’Annunzio Lombardi, premio Puccini 2019, splendida voce di soprano lirico specialista del repertorio pucciniano, da oltre trent’anni riscuote successi in tutto il mondo con un vastissimo repertorio che spazia dal barocco al verismo; Alida Berti festeggia quest’anno venticinque anni di carriera iniziata da soprano lirico leggero nel repertorio belcantista, il peruviano Ivan Ayòn-Rivas è uno dei tenori più contesi nel panorama lirico internazionale. Nonostante la sua giovane età ha bruciato le tappe di una carriera internazionale che lo ha portato lo scorso anno ad essere uno dei protagonisti della prima al Teatro alla Scala con Macbeth diretto dal M° Chailly. Quest’estate sarà nuovamente a Torre del Lago per il debutto ne La Rondine di Puccini.due giovani talenti Maria Teresa Leva è uno dei soprani del momento che quest’estate sarà protagonista all’Arena di Verona di ben tre titoli: Aida, Turandot e Carmen.

Al loro fianco due giovani promesse, il tenore Lorenzo Martelli ed il soprano Valentina Pernozzoli, entrambi allievi di Donata D’Annunzio Lombardi, in ossequio alla volontà degli Amici della Lirica di promuovere i giovani talenti. Il M° Jacopo Sipari, già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, è direttore artistico e fondatore del Festival dell’Opera lirica italiana Operaviva in Azerbaijan, del Festival Internazionale “Sacrum” in Vaticano e del Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival e vanta una carriera internazionale che lo ha portato a dirigere le più importanti orchestre del mondo.