A Pietrasanta arrivano le opere floreali di Egidio Lamboglia

Ombre floreali, acqua e colore si intrecciano negli scatti di Liquida, la mostra fotografica di Egidio Lamboglia che arriva a Pietrasanta, nella sala del San Leone. Da sabato 4 giugno, infatti, la personale del fotografo di Varese approderà nella “piccola Atene” della Versilia con il suo repertorio di immagini impattanti e delicate a un tempo, che esaltano la bellezza intrinseca dei fiori. La stampa su grande formato, la carta porosa delle fotografie e il soggetto floreale immerso in uno sfondo fluido e colorato trascinano l’occhio dello spettatore spingendolo a navigare nella composizione creata dall’artista, un’atmosfera magica e suggestiva che stimola l’immaginazione.

“Le fotografie di Lamboglia sono seducenti e originali – ha commentato il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – voglio ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale l’artista, per aver scelto la nostra città ed Elide Cataldo, fondatrice dell’associazione Mind Progetti Fotografici, per la sua preziosa collaborazione in questo progetto”.

La mostra fotografica, promossa dal comune in collaborazione con la fondazione Versiliana e l’associazione musicale internazionale di Pietrasanta, resterà in città fino a domenica 26 giugno, visitabile dal mercoledì al venerdì, in orario 16-20, sabato e domenica anche la mattina, dalle 10 alle 13.