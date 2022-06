“Una giornata al mare”: a lezione in spiaggia con la guardia costiera.



Lezione di sicurezza in mare, direttamente in spiaggia per 60 alunni delle scuole primarie del Comune di Lajatico

Ieri, 31 maggio 2022 i giovani studenti, accompagnati dagli insegnanti e dal sindaco Alessio Barbafieri, hanno trascorso un’entusiasmante giornata scolastica a lezione con la guardia costiera nella splendida cornice dello stabilimento balneare Alpemare di proprietà della famiglia Bocelli, a Forte dei Marmi.

Il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Alessandro Russo, accompagnato dal titolare dell’ufficio marittimo di Forte dei Marmi Massimo Pecchioli, ha ringraziato il maestro Bocelli per la straordinaria sensibilità dimostrata e per aver consentito di diffondere ai giovani alunni, attraverso la guardia costiera, la cultura del mare, il rispetto per l’ambiente e le norme di comportamento da tenere in spiaggia.

I piccoli ospiti, inoltre, hanno assistito ad alcune di esercitazione a mare eseguite dai mezzi navali della Capitaneria di Porto di Viareggio, simulando attività di salvataggio, avvalendosi anche degli operatori e dei cani da salvataggio dell’associazione Croce di San Giovanni Sogit – Cani Salvataggio Versilia.

Al termine delle esercitazioni tutti i bambini hanno festeggiato la giornata regalandosi un bel bagno in mare, osservando le regole appena imparate.

Sono state inoltre, consegnate agli alunni ed agli insegnanti alcune brochure informative per consentire di diffondere direttamente nelle strutture scolastiche le informazioni riguardanti la sicurezza della balneazione.

La guardia costiera di Viareggio ricorda di chiamare sempre il numero 1530 per qualsiasi emergenza in mare.