Chiara Ferragni a Forte dei Marmi: si apre la stagione dei vip in Versilia

È iniziata, come ogni anno, la passerella delle star sulle spiagge della Versilia. Ad aprire la stagione è l’influencer Chiara Ferragni a Forte Dei Marmi per il primo mare con i figli Vittoria e Leone e la sorella Francesca, incinta di 36 settimane.

A commentare il suo ritorno sull’arenile versiliese, quotidianamente documentato dall’imprenditrice digitale conosciuta in tutto il mondo, anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Grazie a Chiara Ferragni – ha scritto sui social – per aver scelto la Toscana e la splendida Forte dei Marmi. In Versilia si prospetta già un’estate da record per le prenotazioni, forza”.